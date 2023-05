Main Character Moments

Kaum eine Jahreszeit bringt so viele schöne Momente und so ein ganz besonderes Gefühl mit sich wie der Sommer. Wir zeigen drei Aktivitäten, um sich wie im Film zu fühlen.

Man kennt’s von Social Media und Co.: Influencer:innen scheinen sich scheinbar gegenseitig mit pittoresken sommerlichen Aktivitäten übertreffen zu wollen. Ein Bild/Reel ist ästhetischer als das nächste. Zuallererst sei angemerkt: Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Social Media zeigen nur Ausschnitte der Wirklichkeit und die sind zumeist inszeniert und geschönt. Nichtsdestotrotz kann es nicht schaden, sich auch ab und an eine Portion Romantik in den Alltag zu holen.

Im Sinne einer dunstig-warmen Pfirsich-Ästhetik à la Call Me By Your Name haben wir uns drei Aktivitäten überlegt, bei denen man sich fühlt wie im Film.

1. Mit dem Rad an den See fahren und ein gutes Buch lesen

Ein Klassiker, aber bewusst genossen mit hohem romantischem Potenzial. Besonders Städter:innen empfinden ein Gefühl der Befreiung sobald sie den urbanen Raum hinter sich lassen und nur noch das Plätschern des Wassers und das Rauschen des Windes vernehmen. Plus: Ein Buch aussuchen, das zur Stimmung beiträgt.

2. Mit Freund:innen draußen Aquarelle malen

Man verbinde das Schöne der Natur mit künstlerischen Ambitionen. Malen oder zeichnen in der Gruppe macht gleich doppelt so viel Freude. Im Schatten unter grünen Bäumen Aquarelle der Umgebung oder voneinander in zarten Pudertönen anzufertigen, fühlt sich an wie ein kitschiger Independent-Streifen. Verzage nicht, wer nicht so künstlerisch begabt ist: Es geht um den Spaß an der gemeinsamen Tätigkeit, nicht ums Endergebnis!

3. Abends Sterne schauen

Dieser Tipp eignet sich besonders für Orte, die einer geringeren Lichtverschmutzung ausgesetzt sind. Wer im Stadtgebiet lebt, sollte sich zumindest in die Vororte begeben. Man nehme dann eine Decke, lege sich auf den Rücken und richte den Blick gen Himmel. Bei guter Sicht kann man dann die Milliarden winzigen Lichtpunkte und Galaxien bewundern, die sich vor einem auftun und sich ganz klein vorkommen. Bonus: Zusätzliche Klischee-Romantik kann erreicht werden, wenn man Zugang zu einem Dach/ einer Dachterrasse hat. Das Gefühl über den Dingen zu schweben, wird so noch verstärkt.