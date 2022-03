Zoë Kravitz fährt ihre Krallen aus

Was Sie über die Mimin aus berühmter Familie wissen müssen.

Seit Jahren sorgt Zoë Kravitz schon für Schnappatmung: Die fesche Amerikanerin hat sich als Schauspiel-Größe etabliert, mischt bei den Blockbustern vorne mit. Auch ihr Look und Style sorgen immer wieder für Begeisterung, was bestimmt auch die prominenten, nicht minder feschen Eltern freut: Musiker Lenny Kravitz und Mimin Lisa Bonet, seit 1993 geschieden, haben ihrer Tochter die guten Gene vererbt – den Erfolg hat sie sich aber selbst erarbeitet. Und nach privaten Tiefschlägen scheint die Neue in „The Batman“ (seit 3. März in den heimischen Kinos) auch endlich wieder Höheflüge zu erleben.

© Jonathan Olley/Warner Bros. ×

Zoë Kravitz mit Robert Pattinson in "The Batman".



Blockbuster an der Seite von Robert Pattinson



Im Kracher wird Zoë zu Selina Kyle, besser bekannt als Catwoman – und schwärmt dabei in Entertainment Weekly über die „Verbundenheit“ zum Fledermausmann höchstpersönlich, Robert Pattinson. Der mischt als neuer „Batman“ alias Bruce Wayne ab sofort die heimischen Kinos auf: Gotham City ist wohl so dunkel und düster wie noch nie! Für den obligatorischen Lederanteil sorgt eben Kravitz, die ihre Karriere damit um ein weiteres Kapitel erweitert.

© Getty ×

Zoë Kravitz und Robert Pattinson bei der Premiere in London.



Beruflich und privat am Höhenflug



Nach Flirts mit Ezra Miller (2010), Michael Fassbender (2011) oder Drake (2013) heiratete sie 2019 Schauspieler Karl Glusman, stilsicher im Kleid von Alexander Wang. Doch die Ehe hielt nicht lange: „Ich habe geheiratet. Ich ließ mich scheiden. Trennungen sind traurig, aber gleichzeitig wunderschön. Es geht um dieses Bittersüße, diesen Anfang und dieses Ende“, verriet die 33-Jährige danach im Another-Magazin. Doch lange musste sie nicht alleine schmusen: „Magic Mike“-Star Channing Tatum gibt für den 1,57 Meter große Mimin das letzte Hemd, viele Details zur Liebe des Paares gibt’s leider nicht.



