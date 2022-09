× VIP-Alarm beim ROTE NASEN LAUF 2022

Die Beautyexpertin und ehemalige Miss Austria Carmen Knor ist zusammen mit ihrem Personal Coach Marcel Ott mit am Start.

Beim ROTE NASEN LAUF am 11. September im Wiener Prater sind Groß und Klein, Jung und Alt für den guten Zweck unterwegs. Mit am Start sind dieses Jahr auch Beautyexpertin und ehemalige Miss Austria Carmen Knor und ihr Personal Coach Marcel Ott. Gemeinsam schnüren sie die Laufschuhe für das Charity Event. „Das ist eine wunderbare Gelegenheit, die Initiative ROTE NASEN zu unterstützen. Die Clowndoctors schenken Menschen Lebensfreude und ein Lachen, wenn sie es am meisten brauchen“, betont Knor.

Um möglichst viele Runden auf dem 3,8 Kilometer langen Parcours absolvieren zu können, trainiert Knor fleißig mit ihren Personal Coach Marcel Ott. Der Sporttherapeut, Personal Coach und Gründer von TrueSpirit, der sich nach seiner Zeit im Spitzensport selbstständig gemacht hat, freut sich sehr auf das Event: „Jeder Teilnehmer sorgt mit seiner Startspende dafür, dass anderen mit einem Clownbesuch ein Lachen ins Gesicht gezaubert und Zuversicht geschenkt wird.“



Mitmachen und Lachen schenken

Beim ROTE NASEN LAUF kann jeder mitmachen: Egal ob man läuft, walkt, mit dem Roller, Rad oder Rollstuhl fährt, sich im Kinderwagen schieben lässt oder die Strecke gemütlich entlangspaziert. Jede Startspende macht noch mehr Clownbesuche möglich und bringt Lachen zu humorbedürftigen Kindern, Erwachsenen und Senioren und Seniorinnen.



Ganzheitliches Workout

Seit einigen Wochen bereiten sich Carmen Knor und Marcel Ott gemeinsam auf den ROTE NASEN LAUF vor. „Neben lockeren Laufeinheiten, die langsam gesteigert werden, gehört auch ein Kraft- und Stabilisationstraining dazu. Das ganzheitliche Workout steigert nicht nur Ausdauer und Fitness, sondern dient auch der Prävention von Verletzungen“, weiß Marcel Ott.

Der Personal Coach hat den Trainingsplan auf die persönlichen Bedürfnisse von Carmen Knor abgestimmt. „Das ist besonders wichtig für mich, denn Fitness und Vitalität ist somit fester Bestandteil meines Alltags. Ich fühle mich von außen und innen gestärkt – und rundum wohl“, so Knor. Mit ihrer positiven Ausstrahlung und ihrem strahlenden Lächeln wird sie am 11. September bestimmt auch viele andere Läuferinnen und Läufer begeistern. Carmen Knors Appell: „Je mehr beim ROTE NASEN LAUF mitmachen, desto besser. Die Clowndoctors sorgen für Lebensfreude, für mehr Humor in Spitälern, sozialen Einrichtungen und Pflegewohnheimen!“

© Kathrin Hanzl ×

Sie ist attraktiv, klug und selbstbewusst: Mit diesen Attributen überzeugte Carmen Knor 2011 die Miss-Austria-Juroren. Ihr Titelgewinn beeindruckte und das, was sie daraus gemacht hat ebenfalls. Zielstrebig geht Carmen Knor ihren Weg. Sie ist im TV und der Society bekannt, war als Lifestyle-Coach tätig und unterstützt Menschen auf ihrem Weg zu mehr Lebensfreude und Vitalität.Heute ist sie als Unternehmerin und Geschäfts-Entwicklerin für Dr. Christian Wolf tätig. Gemeinsam entwickeln und erarbeiten sie neue Geschäftsfelder.Marcel Ott befasst sich schon seit vielen Jahren mit Trainingsmethoden und Trainingslehren – anfangs nur aus Sicht eines Profisportlers, der stets mit Höhen und Tiefen im Trainingsprozess zu kämpfen hat. Im Laufe seiner Judo-Profikarriere arbeitete er zudem mit namhaften ExpertInnen aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen, um die körperliche sowie die mentale Leistung zu optimieren. „Ich arbeite gerne mit Menschen und freue mich mit ihnen, wenn sie ihre Ziele erreichen“, so Ott.: 11 September 2022: ab 9:00 Uhr (Laufstart 9:30 Uhr): Prater Hauptallee, Höhe Meiereistraße, 1020 WienWeitere Infos unter: https://www.rotenasenlauf.at/lauf/wiener-rote-nasen-lauf-2022