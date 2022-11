× Supermodels funkeln bei Swarovski-Gala

Irina Shayk und Emily Ratajkowski zu Besuch beim Swarovski-Christmas-Event.

Weihnachtlich. Am Montagabend verwandelte sich das The Mark Hotel in New York in eine funkelnde Kristallwelt, entworfen von Swarovskis Kreativdirektorin Giovanna Engelbert. Riesige Lebkuchen, Zuckerstangen und Weihnachtsbäume, besetzt mit zahllosen Swarovskisteinen schmückten das Hotel.

Das wollten sich Irina Shayk und Emily Ratajkowski nicht entgehen lassen und so wie das Hotel selbst erstrahlten auch die beiden Supermodels:

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Emily Ratajkowski posierte im schwarzen Transparentkleid mit tiefem Rückenausschnitt. Irina Shayk entschied sich für einen schwarzen Satinrock und kombinierte diesen mit einem schlichten weißen T-Shirt, einer Diamantkette und Ball-Handschuhen.