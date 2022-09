× Sarah Ferguson: Teure Robe für Venedig

Sarah Ferguson hat ein scharfes Auge für Mode, aber auch ein teures.

Sie sorgte bei den 79. Filmfestspielen in Venedig für ein wahres Blitzlichtgewitter: Die Herzogin von York erschien in einem glamourösen, smaragdgrünen Kleid von Reem Acra im Wert von knapp 2.000 Euro, als sie bei der Premiere von The Son über den roten Teppich schritt. Den teuren Look kombinierte sie mit einer dunkelgrünen Clutch, schwarzen Peeptoes, silbernem Schmuck und welligem Haar. Die Zweifach-Mama winkte den Fans und Fotografen gut gelaunt zu und stahl dabei allen die Show.