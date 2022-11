× Rita Ora halbnackt am roten Teppich

Sängerin Rita Ora zeigt sich verhüllt aber dennoch enthüllt im Nacktkleid.

Nacktkleider sind in Hollywood gerade absolut angesagt. Ob Hailey Bieber oder Kate Moss – sie alle lieben das Nacked Dress. Genauso auch Rita Ora. Sie besuchte am Dienstag gemeinsam mit ihrer Mutter Vera und ihrer Schwester Elena die Glamour Woman of the Year Awards 2022 in London und präsentierte ihren Traumkörper in einem transparenten, schulterfreien Kleid mit Schleppe.

Darunter blitze ihre schwarze Unterwäsche hervor. Das bodenlange Kleid kombinierte die 31-jährige Sängerin mit silbernen High Heels. Sie war der absolute Hingucker des Abends.

Gewinnerin des Abends

Rita Ora durfte sich an dem Abend über den Glamour Woman of the Year Entertainer Award freuen. In ihrer Dankesreden meinte Ora: "Es ist eine solche Ehre diesen Preis zu gewinnen. Ich habe diese Veranstaltung immer geliebt, weil Frauen andere Frauen unterstützen und inspirieren, damit sie ihre Ziele erreichen!"