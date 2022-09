× Olivia Wilde strahlt in San Sebastián

Wilde erscheint bei Premiere zu „Don’t Worry Darling“ in schimmernder Robe.

Umwerfend. Beim 70. San-Sebastián-Filmfestival in Spanien verzauberte Olivia Wilde am roten Teppich die Menge. In einem smaragdgrünen, glänzenden Paillettenkleid von Valentino feierte sie die Premiere zu Don’t Worry Darling.

Die bodenlange Robe mit Neckholder kombinierte die Regisseurin und Schauspielerin mit spitzen, farblich passenden Pumps. Das führte allerdings fast zu einem Unfall, sie verhedderte sich in ihrem Kleid und stolperte beinahe. Eine Mitarbeiterin musste ihr zu Hilfe kommen, die 38-jährige nahm es aber mit Humor.





