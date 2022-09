Die 44-jährige Sängerin präsentiert sich in Top-Form.

Mit den Worten „Worry less. Paddle more“ (Anm. deutsch: “Mach dir keine Sorgen. Paddel mehr“) präsentiert Superstar Nicole Scherzinger seinen durchtrainierten Luxuskörper.

Auf dem spiegelglatten See und in entspannter Ruhe genießt die Sängerin bei strahlendem Sonnenschein eine Runde auf dem SUP. Ihre Fans sind begeistert: „You look awesome!“ schreibt einer, „Beautiful“ ein anderer.