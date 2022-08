Nicole Kidman präsentiert ihre Wahnsinns-Muskeln

Rote Haare und Muskeln wie ein Bodybuilder. So hat man Kidman noch nie gesehen.

Mit 55 Jahren ist Nicole Kidman fitter denn je und das zeigt sie auch. Unter anderem auf dem Cover des Perfect-Magazins. Darauf ist sie im bunten Tanktop zu sehen. Unten herum trägt sie einen Nierengurt, der wie ein Minirock aussehen soll. Doch das Outfit ist nebensächlich, denn was den Fans auf den Bildern in die Augen springt, sind Kidmans Wahnsinns-Muskeln. was den Fans auf den Bildern in die Augen springt, sind Kidmans Wahnsinns-Bauchmusekln.

Das bauchfreie Top lässt auch ihre Baumuskeln hervorblitzen.

Bei einem Shooting für Vanity Fair Anfang dieses Jahres hatte sich Kidman in einem Schulmädchen-Outfit gezeigt – hier waren die Meinung der Fans jedoch sehr unterschiedlich. Auch Kidmann selbst äußerte sich zu den Bildern und gab zu, dass das Outfit, das sie gewählt hatte, ein Fehler war. „Was habe ich mir dabei gedacht?! Das war lächerlich! Was hast du gemacht, Nicole?! “, sagte sie Baz Luhrmann kürzlich in einem Vogue-Interview.

Egal in welchem Outfit: Nicole Kidman ist mit ihren 55 Jahren auf jeden Fall ein Hingucker!