× Kate Moss oben ohne am Red Carpet

Bei der Gala im Museum of Modern Art in New York zog das Supermodel alle Blicke auf sich

Auf dem roten Teppich der jährlichen WSJ Innovator Awards Gala in New York tummelten sich die Supermodels und Stars. Von Amber Valletta über Hailey Bieber bis hin zu Kate Moss. Sie alle versuchten die Aufmerksamkeit der Fotografen auf sich zu ziehen, doch Letztere bewies wieder, dass sie ganz genau weiß, was das Blitzlicht auslöst. © Getty Images × Moss lief als sexy bezaubernde Jeannie über den Red Carpet. Ihr Kleid ließ wenig Raum für die Fantasie. Das transparente Teil ließ immer wieder ihre Nippel durchblitzen. Unten herum trug Kate nur einen schwarzen String-Tanga. Das lange Kleid hatte eine Kapuze sowie einen dreieckigen Ausschnitt an der Taille, der auch den Blick auf den Bauch des Models freigab. Das Stück ist bei Saint Laurent erhältlich. © Getty Images Margot Robbie × Auch Schauspielerin Margot Robbie, Amber Valletta und Hailey Bieber glänzten. Im Vergleich zu Kate Moss kleideten sich die anderen prominenten aber fast schon prüde. © Getty Images Auch Amber Valletta verzichtete in ihrem Saint Laurent Kleid auf den BH × Moss hat mit ihren 48 Jahren noch immer eine Figur wie eine 20-Jährige. Ihr Gesicht scheint ebenfalls alterslos zu sein. Kaum ein Fältchen ist zu sehen. Zu ihrem Hingucker-Kleid trug Kate klobige schwarze High Heels und jede Menge Accessoires.