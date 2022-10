K. Kardashian: "Liebe meine Kurven!"

Dick, dünn, groß, klein – es sollte eigentlich egal sein, wie man aussieht.

Die Mehrheit der Frauen ist mit ihrem Körper unzufrieden. Das Netz ist voll mit Beauty-Tipps und Bildern, die zeigen, wie Frau auszusehen hat: Möglichst groß und schlank. Doch immer mehr Labels wollen das ändern, sie entscheiden sich absichtlich für Models, die eben nicht dem Schönheitsideal entsprechen. Sie haben Cellulite, Kurven, Schwangerschaftsstreifen und versuchen so Frauen zu zeigen, dass es ganz normal ist NICHT perfekt zu sein.

© Hulu ×

Auch Kourtney Kardashian hat endlich gelernt, ihren Kurven zu akzeptieren.

© Hulu ×

Besonders ihr Mann Travis Barker ermutigt sie, ihren Körper so lieben, wie er ist. Die 3-fache Mutter habe anfangs Probleme mit ihrer Gewichtszunahme gehabt, jedoch habe ihr Travis immer Komplimente gemacht und ihr gezeigt, Veränderungen so zu akzeptieren, wie sie nun einmal sind. So habe sie gelernt, ihren Körper zu lieben. Heute blickt sie zurück und erinnert sich, an schlankere Zeiten, aber ohne schlechte Gefühle.

Kourtneys Botschaft: Den Körper so zu lieben, wie er ist. Trotz Makel.