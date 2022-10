Hailey Bieber strahlte bei der Tiffany & Co Gala im Transparentkleid.

Trend. Immer mehr Stars tragen es: Das Naked Dress. So auch Model Hailey Bieber bei einem Tiffany & Co Event. Ihren durchtrainierten Körper kann sich in dem trendigen Kleid auch wirklich sehen lassen.

Sie war der absolute Hingucker des Abends.