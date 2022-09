Der heimische Shopping-King

ADIWEISS.TV ist aus der Sommerpause zurück und der Modeguru wieder auf Wiens Shoppingmeilen unterwegs. Worauf es ihm dabei besonders ankommt, verrät er hier.

Modemagazin-Herausgeber, TV-Star, Partytiger - und natürlich Shopping-König! Weshalb Adi Weiss (46) jetzt auch die #Echtshopper-Kampagne der WKO Wien unterstützt. Während er auf ATV jeden Samstag (um 19.50 Uhr) Stars in die Verbalmangel nimmt, haben wir ihm seine Shopping-Geheimnisse entlockt.

Sie sind ja mit ADiweiss.TV auch oft in Geschäften - was macht Adi Weiss persönlich zum Shopping King?

Adi Weiss: Ich kann sehr viele Einkaufstaschen auf einmal tragen. (lacht)



Welcher Shopping - Typ sind Sie?

Weiss: Der "Gute-Laune-Shopper". Bin ich gut drauf, sitzt das Börserl locker.



Ganz ehrlich, wie oft machen sie es?

Weiss: Einmal im Monat nehme ich mir bewusst Zeit, um durch Geschäfte zu schlendern. Und wenn mir beim Weg von Wohnung zum Office etwas ins Auge springt, werde ich auch schwach.



Was ist beim Shoppen das wichtigste?

Weiss: Gute Beratung und tolle Qualität.



Ein absolutes Don't in einem Geschäft?

Weiss: Spiegel, die einen um ein paar Kilos dicker aussehen lassen und wenn es kein freundliches "Grüß Gott" und "Auf Wiedersehen" gibt.



Was haben sie zuletzt gekauft?

Weiss: Eine Banane. (lacht) Nein, viel besser: Eine schwarze Fendi-Sonnenbrille. Die wurde mir gestohlen. Somit musste ich sofort wieder auf Shopping-Tour gehen.



Und ihr größter Fehlkauf?

Weiss: Meine Fehlkäufe passieren meistens im Urlaub. Da habe ich irgendwie eine falsche Wahrnehmung von mir und meiner Figur. Eines meiner Highlights: Ein ärmelloses, pink-grün-blau gestreiftes, viel zu enges Cavalli-Shirt. Ich sehe darin aus wie eine bunte Bratwurst. Aber trennen kann ich mich davon auch nicht. Denn es soll mich immer wieder daran erinnern: "Adi, bitte trink im Urlaub weniger!"



Ihr Tipp an Verkäufer:innen, wenn Adi Weiss das Geschäft betritt.

Weiss: Dann unbedingt sagen: "Herr Weiss, das steht ihnen sooo gut!" Und schon kauft der Adi alles. (lacht)