× Delevingne kann wieder strahlen

Das Supermodel hat sich wohl von den Strapazen der letzten Monate erholt.

Vor Kurzem sorgte ein Video, in dem Cara Delevingne in Socken bekleidet völlig verwirrt am Flughafen herumirrte, für Aufsehen. Das Video verbreitete sich in Windeseile im Internet. Ihre besorgten Fans stellten daraufhin ihre geistige und körperliche Gesundheit in Frage. Kurze Zeit zuvor soll sie auf einem Festival mehrere Tage durchgefeiert haben.

© Getty Images ×

Das „dementierte“ Delevingne am Montag jedoch eindrucksvoll und strahlte gut gelaunt und souverän in gewohnter Manier am roten Teppich in Cannes. Sie wirkte gesund und glücklich. Fans können aufatmen.

© Getty Images ×

Die 30-Jährige trug an dem Abend ein schwarzes trägerloses Minikleid und kombinierte es mit passenden schwarzen Heels.