Burning Man: Mode für die Apokalypse

Nevadas Black Rock City wurde neun Tage zur Festival-Kulisse

Musik, Kunst und ausgefallene Styles: Die Stars zelebrieren das Wüstenfestival.

Style. Ob Paris Hilton, P. Diddy, Karlie Kloss, Heidi Klum, Sonya Kraus oder Cindy Crawford mit Tochter Kaia Gerber: Nach zwei Jahren Coronapause feierten heuer wieder etliche Stars am Burning Man und setzten die schrillsten Outfits vor der prachtvollen Kulisse in der Wüste von Nevada in Szene. Der Kreativität der Looks waren dabei keine Grenzen gesetzt, je ausgefallener, desto besser – hier war alles erlaubt. Das Festival ist für seine ausgelassenen Partys und das Verbrennen einer gigantischen Figur bekannt.

© Karlie Kloss / Instagram