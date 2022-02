Britney Spears landet Buch-Deal über 15 Millionen Dollar

Britney Spears will brisante Details über ihre Familie verraten.

Pop-Ikone Britney Spears (40) wird Buchautorin. Laut Branchendienst Variety und Page Six soll Spears mit dem Verlag Simon & Schuster einen 15-Millionen-Dollar-Vertrag über ihre Memoiren abgeschlossen haben. Zuvor soll es zu einem erbitterten Bieterkrieg zwischen den Verlagen gekommen sein. "Der Deal ist einer der größten aller Zeiten, hinter den Obamas", so ein Insider. Die Rechte für die Bücher von Barack und Michelle Obama sollen 2017 mehr als 60 Millionen Dollar wert gewesen sein.

Abrechnung mit der Familie

Der Inhalt des Buches soll neben ihrer erfolgreichen Karriere auch einige brisante Details über den Familienstreit der Spears-Familie beinhalten. Bereits kurz nach dem Ende ihrer Vormundschaft durch ihren Vater deutete die 40-Jährige auf Instagram an, ein Buch schreiben zu wollen. "Soll ich von vorne anfangen?", kommentierte sie Anfang Januar ein Bild, das eine alte Schreibmaschine zeigte. Außerdem sah sie sich in dem Buch ihrer Schwester Jamie Lynn Spears, "Things I Should Have Said" sowie in einigen Dokus falsch dargestellt und könnte nun mit ihrem einem eigenen Werk ihre Sicht der Dinge darstellen wollen.