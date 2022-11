amfAR-Gala 2022: Die besten Red-Carpet-Looks

Am Donnerstag fand die jährliche amfAR-Gala statt und zog wieder zahlreiche Stars auf den roten Teppich.

Die diesjährige amfAR-Benefizgala fand am Donnerstag im Pacific Design Center in Los Angeles statt und zog wieder zahlreiche Prominente, wie Kelly Rowland, Tinashe, Scout Willis, Jenna Dewan und viele mehr, an. Bei den Gästen zählt die Spendenveranstaltung aber auch als Fashion-Event, hier wirft sich wirklich ein jeder in Schale:

Die Benefizgala ist eine wichtige Einnahmequelle für die Organisation. amfAR wurde im Jahr 1985 gegründet und ist eine weltweit führende gemeinnützige Organisation im Kampf gegen HIV / AIDS. Seit der Gründung wurden knapp 620 Millionen US-Dollar in Forschung, Prävention und Aufklärung investiert.