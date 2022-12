So wird ihre Astro-Woche

Ihr MADONNA-Horoskop (10.12. - 17.12.2022) by Gerda Rogers.

Widder

Liebe: Venus könnte Ihnen jetzt nachdrückliche Denkanstöße liefern. Die sollten Sie annehmen, statt nur weiterzumachen wie bisher.

Gesundheit: Merkur warnt vor nervlicher Überlastung. Wenn Sie sich überfordern, leidet auch Ihr Aussehen.

Beruf: Denken Sie pragmatisch, hören Sie auf andere und schränken Sie sich finanziell lieber ein!

Stier

Liebe: Einsichtiger, souveräner und nachgiebiger bis Dienstag, dann kann die Liebe ab Mittwoch endlich wieder richtig aufblühen.

Gesundheit: Etwas vorsichtiger am Montag und Dienstag! Umso besser kommen Sie ab Mittwoch wieder in Fahrt.

Beruf: Warten Sie mit Initiativen, Vorsprachen und Verhandlungen bis Mittwoch zu! Da winkt Erfolg.

Zwillinge

Liebe: Wo die Vernunft die Oberhand behält kann nun endlich wieder Ruhe einkehren. Seien Sie ab Mittwoch etwas selbstkritischer!

Gesundheit: Auch Ihr strapaziertes Nervenkostüm erholt sich wieder. Seien Sie auch bereit, Hilfe anzunehmen!

Beruf: Legen Sie große Pläne ad acta und fokussieren Sie sich auf Naheliegendes! Das klappt besser.

Krebs

Liebe: Seien Sie bereit Ihre Haltung zu überdenken! Vernünftige Aussprachen zwischen Mittwoch und Freitag, um Krisen vorzubeugen!

Gesundheit: Verordnen Sie sich jetzt unbedingt mehr Ruhe! Ab Mittwoch kommen Sie wieder etwas besser klar.

Beruf: Bestehen Sie nicht auf Ihrer Meinung und Ihren Plänen. Es wäre klüger, auf andere zu hören.

Löwe

Liebe: Am Montag und Dienstag kommen Sie bestimmt gut an. Mit einer betont vernünftigen Haltung wohl auch in der restlichen Woche.

Gesundheit: Sich in jeder Hinsicht ein wenig einzuschränken ist Ihrem Wohlbefinden bestimmt zuträglicher.

Beruf: Es geht jetzt vor allem um einfache und nachhaltige Lösungen. Mehr Sparsamkeit inklusive.

Jungfrau

Liebe: Jetzt sind Sie endlich wieder begehrt. Zeit für die Liebe müssen Sie sich aber schon nehmen. Speziell ab Mitte der Woche.

Gesundheit: Sie können sich wieder besser konzentrieren und haben dadurch auch den Stress besser im Griff.

Beruf: Merkur und Venus versprechen wirtschaftlichen Aufschwung. Ihr Wort hat wieder mehr Gewicht.

Waage

Liebe: Es könnte ernüchternd werden. Keine Schuldzuweisungen! Hören Sie auf die Stimme der Vernunft, seien Sie selbstkritischer!

Gesundheit: Passen Sie gut auf, dass Sie Ihren Nerven nicht zu viel zumuten! Gönnen Sie sich mehr Schlaf!

Beruf: Schnallen Sie den Gürtel ein bisschen enger und hören Sie in Streitfragen lieber auf andere!

Skorpion

Liebe: Souveräner und toleranter am Montag und Dienstag! Ab Mittwoch ist es bedeutend leichter, sich vernünftig zu arrangieren.

Gesundheit: Gute Tage ab Mittwoch, um ein wenig gesundheitsbewusster zu werden. Verzicht auf Schädliches!

Beruf: Es geht jetzt nur um Zahlen und Fakten. Richten Sie Ihren Fokus auf notwendige Prioritäten!

Schütze

Liebe: Eine klare, verlässliche Einstellung ist jetzt am wichtigsten. Darüber muss man ab Mittwoch auch vernünftig reden können.

Gesundheit: Gute Tagesverfassung am Montag und Dienstag. Ab Mittwoch sollten Sie mehr Disziplin aufbringen.

Beruf: Verpacken Sie Ihre Ideen realistisch undvseien Sie ab Mittwoch bereit, sich zu arrangieren!

Steinbock

Liebe: Immer mit der Ruhe am Wochenende! Geben Sie Ihre Vorbehalte auf, denn ab Mittwoch kommt die Liebe unaufhaltsam auf Sie zu.

Gesundheit: Sie sind jetzt mental fitter denn je. Auch Ihre Attraktivität lässt nichts zu wünschen übrig.

Beruf: Ihren Plänen und Argumenten ist nichts entgegenzusetzen. Ein Erfolgslauf ab Mitte der Woche.

Wassermann

Liebe: Höchste Zeit, mehr Seriosität und Verlässlichkeit an den Tag zu legen! Dann kehrt ab Mittwoch wieder viel mehr Ruhe ein.

Gesundheit: Lernen Sie, mit Ihren Energien besser hauszuhalten und sich viel effizienter zu organisieren!

Beruf: Bleiben Sie auf dem Boden der Tatsachen! Volle Konzentration auf die naheliegenden Aufgaben!

Fische

Liebe: Jetzt kann endlich die Vernunft triumphieren. Venus bietet Ihnen sicheren Rückhalt an und den sollten Sie dankbar annehmen.

Gesundheit: Es wird wieder ruhiger und somit erholen sich auch Ihre Nerven. Ab Mittwoch ist weniger mehr.

Beruf: Vernünftige Einigung ist in Reichweite. Wer einlenkt, ist wirtschaftlich besser abgesichert.