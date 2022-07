So wird Ihre Astro-Woche

Ihr MADONNA-Horoskop by Gerda Rogers.

Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Sie sollten jetzt viel einfühlsamer und verständnisvoller werden, sonst könnte das Liebeshoch auch ein jähes Ende finden.

Gesundheit: Mental und nervlich sind Sie wieder stärker. Sie sollten aber Ihrer Schönheit mehr Zeit widmen.

Beruf: Ohne Kompromisse geht es nicht. Große Pläne brauchen erst eine solide wirtschaftliche Basis.

Stier

Liebe: Sind Sie bereit, mehr Gefühl und Nähe zuzulassen? Dann könnte sich ab Dienstag endlich alles wieder zum Besseren wenden.

Gesundheit: Schonen Sie sich so weit nur irgend möglich! Ein erholsamer Urlaub wäre jetzt die beste Lösung.

Beruf: Ab Mittwoch wird das Klima konfliktträchtiger. Seien Sie kompromissbereiter und nachgiebiger!

Zwillinge

Liebe: Venus verlässt Ihr Zeichen am Montag. Es wird Zeit, dass Sie sich zu einem klaren Ja zu solider Zweisamkeit durchringen.

Gesundheit: Ausdauer und Kontinuität sind die Wohlfühlkriterien. Und ab Mittwoch sehr konzentriert bleiben!

Beruf: Überdenken und überarbeiten Sie Ihre Pläne lieber noch, statt sie voreilig hinauszuposaunen!

Krebs

Liebe: Ab Dienstag steht Venus in Ihrem Zeichen und gibt Ihrem Liebesleben enormen Aufrieb. Singles werden jetzt bestimmt fündig.

Gesundheit: Mars verleiht Ihnen viel Kraft, dank Venus blühen Sie auf. Trotzdem vorsichtiger bis Mittwoch!

Beruf: Seien Sie gesprächsbereit, auch bei widersinnigen Argumenten. Intervenieren Sie diplomatisch!

Löwe

Liebe: Besinnen Sie sich auf eine verantwortungsbewusste Haltung! Lieber einen Schritt zurück, statt Bewährtes hinzuschmeißen!

Gesundheit: Fuß vom Gas und auf die Bremse! Anstrengung und Stress reduzieren und lieber auf Urlaub fahren!

Beruf: Sich kampflustig zu geben ist keine gute Idee. Da gibt es für Sie am Ende nichts zu gewinnen.

Jungfrau

Liebe: Am Wochenende kann es noch turbulent werden. Ab Dienstag wendet sich das Blatt. Dann kann sich die Liebe wieder erholen.

Gesundheit: An Kraft mangelt es ihnen bestimmt nicht. Jetzt nimmt aber auch Ihr Selbstwertgefühl wieder zu.

Beruf: Ab Mitte der Woche bekommen Sie mehr Unterstützung. Das wird auch Ihren Finanzen gut tun.



Waage

Liebe: Ab Dienstag könnte es eine kritische Wende geben. Reagieren Sie nicht voreilig, überdenken Sie lieber Ihre eigene Haltung!

Gesundheit: Entschleunigung ab Montag! Zu viel Stress könnte auch Ihre Attraktivität sehr beeinträchtigen.

Beruf: Werden Sie in finanziellen Belangen vorsichtiger! Es wäre gut, über Reserven zu verfügen.

Skorpion

Liebe: Beenden Sie den Konfrontationskurs! Die Liebe kriegt ab Dienstag eine neue Chance. Lenken Sie einsichtig und liebevoll ein!

Gesundheit: Sie sind physisch und nervlich extrem erholungsbedürftig. Ab in den Urlaub, ohne wenn und aber!

Beruf: Streit bringt nichts. Geben Sie lieber strategisch nach und profitieren Sie finanziell davon!

Schütze

Liebe: Ab Dienstag ist die Venus-Opposition überstanden. Jezt ist es aber wichtig, Vertrauen aufzubauen und mehr Nähe zuzulassen!

Gesundheit: Abschalten am Wochenende! Der Energieschub ab Montag beschenkt Sie auch mit neuer Motivation.

Beruf: Tolle neue Ideen ab Mittwoch. Immer mit der Ruhe, erst mal die wirtschaftliche Basis sichern!



Steinbock

Liebe: Es könnte schon ab Montag ziemlich rund gehen. Ruhe bewahren, sonst könnte es unter der Venus-Opposition sehr eng werden!

Gesundheit: Zu viel Stress, zu wenig Erholung. Schalten Sie von Montag bis Mittwoch bewusst etwas zurück!

Beruf: Ihr Ehrgeiz in Ehren, aber wenn Sie über andere hinweggehen, schaden Sie auch Ihren Finanzen.

Wassermann

Liebe: Nehmen Sie Erwartungen des Partners ernst, auch wenn es mühsam ist! Werden Sie achtsamer und vor allem viel einfühlsamer!

Gesundheit: Mars und Saturn fordern Sie enorm. Seien Sie vorsichtig und holen Sie sich mehr Ruhe und Schlaf!

Beruf: Konflikte könnten sich ab Mittwoch zuspitzen. Denken Sie an Ihre Finanzen und lenken Sie ein!

Fische

Liebe: Endlich hält die Liebe wieder Einzug in Ihr Leben! Das kündigt sich schon am Wochenende an. Ab Donnerstag ist es amtlich.

Gesundheit: Die gute Nachricht: Sie blühen wieder richtig auf und werden das Leben wieder genießen können.

Beruf: Freuen Sie sich auf neuen Teamgeist und finanzielle Zuwächse! Attraktive Aufgaben inklusive.