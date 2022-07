So wird Ihre Astro-Woche

Ihre Astro-Woche by Gerda Rogers.

Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Genießen Sie die Liebe am Wochenende! Ab Mitte der Woche sollten Sie besser auf Ihren Ton achten, um Streit zu vermeiden.

Gesundheit: Brechen Sie Ihren Nerven zuliebe in einen erholsamen Urlaub auf! Und kürzer treten ab Mittwoch!

Beruf: Geben Sie sich eine Nachdenkpause und überdenken Sie Ihre Pläne noch! Vor allem finanziell.

Stier

Liebe: Sie wissen zusehends besser, was Sie wirklich wollen. Tut Ihnen das aber auch gut? Überlegter, nicht gleich zu kämpferisch!

Gesundheit: Mars bringt einen Energieschub, aber auch Stress. Immer mit der Ruhe, nicht zu viel des Guten!

Beruf: Erst mal einen Schritt zurück, um Ordnung zu schaffen, bevor Sie mit neuen Vorhaben loslegen!

Zwillinge

Liebe: Venus steht nach wie vor bei Ihnen und verspricht für Mittwoch und Donnerstag ein Liebeshoch. Werden Sie nur einfühlsamer!

Gesundheit: Schränken Sie sich in Ihren Aktivitäten vernünftig ein, gönnen Sie sich mehr Ruhe und Genuss!

Beruf: Jetzt geht es darum, das bisher Erreichte nachhaltig abzusichern, bevor Sie Neues beginnen.

Krebs

Liebe: Sie wünschen sich bestimmt mehr Verbindlichkeit. Seien Sie bereit, vernünftig darüber zu reden, statt fordernd aufzutreten!

Gesundheit: Ab Mittwoch kehrt wieder mehr Ruhe ein. Dadurch sind Sie auch mental wieder viel besser drauf.

Beruf: Warten Sie mit wichtigen Entscheidungen noch bis Freitag zu! Da finden Sie bessere Lösungen.

Löwe

Liebe: Jetzt sollten Sie unbedingt auf die Stimme der Vernunft hören. Sonst könnten Sie demnächst vor verschlossenen Türen stehen.

Gesundheit: Ab Mittwoch sind Sie mit einem herausfordernden Mars konfrontiert. Cool bleiben, Urlaub machen!

Beruf: Werden Sie in wirtschaftlichen Fragen vorsichtiger und sparsamer! Jetzt bloß kein Risiko!

Jungfrau

Liebe: Bis Dienstag löst sich die Spreu vom Weizen. Dann wird es Zeit, klare Grenzen zu ziehen. Aber vernünftig, nicht emotionell!

Gesundheit: Ab Mittwoch sind Sie mit enormer Energie ausgestattet und auch nervlich wieder bestens gerüstet.

Beruf: Der Einsatz für Ihre Ideen lohnt sich. Ohne Kompromissbereritschaft geht es trotzdem nicht.



Waage

Liebe: An der Liebe zu Ihnen ist nicht zu rütteln. Die Verständigung wird aber schwieriger. Es wird wichtiger, genau hinzuhören.

Gesundheit: Der große Stress hat Spuren bei Ihren Nerven hinterlassen. Erholen Sie sich jetzt endlich mal!

Beruf: Beschränken Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen und sichern Sie sich erst mal finanziell ab!

Skorpion

Liebe: Es gilt jetzt, Konfrontationen zu vermeiden. Bemühen Sie sich daher, Probleme möglichst sachlich und vernünftig zu lösen!

Gesundheit: Unter der Mars-Opposition ab Mittwoch kann es sehr anstrengend werden.

Schonen Sie sich endlich!

Beruf: Merkur hilft Ihren Ideen und Plänen auf die Sprünge. Verhandeln Sie aber kompromissbereit!

Schütze

Liebe: Es führt kein Weg daran vorbei, klare Grenzen zu ziehen. Tun Sie das beizeiten selbst, statt damit konfrontiert zu werden.

Gesundheit: Höchste Zeit, mehr Ruhe einkehren zu lassen! Sie sollten in einen erholsamen Urlaub aufbrechen.

Beruf: Es stehen einige Kurskorrekturen an. Vor allem, um die finanzielle Basis besser abzusichern.



Steinbock

Liebe: Mars hilft Ihren Ambitionen auf die Sprünge. Stellen Sie klar, was Sie erwarten, aber einfühlsamer und nicht zu fordernd!

Gesundheit: Ab Mittwoch sind Sie endlich wieder ein Energiebündel. Überfordern Sie nur Ihre Nerven nicht!

Beruf: Zu viel Druck ist kontraproduktiv. Nehmen Sie sich Zeit, die Argumente anderer zu bedenken!

Wassermann

Liebe: Venus zeigt, dass man Sie liebt. Allerdings werden jetzt strenge Grenzen gezogen. Und damit ist bestimmt nicht zu spaßen.

Gesundheit: Schalten Sie ein paar Gänge zurück, bevor Ihnen alles zu viel wird. Erholung ist unverzichtbar.

Beruf: Stecken Sie auch in wirtschaftlicher Hinsicht zurück! Keine Konfrontationen, kein Risiko!

Fische

Liebe: Nach und nach lässt es sich wieder viel besser reden. Man hat Verständnis für Sie und Sie sollten vernünftig damit umgehen.

Gesundheit: Mars veleiht Ihnen viel Kraft, Merkur stärkt Nerven und Konzentration. Es geht wieder aufwärts.

Beruf: Auf zu Vorsprachen, Verhandlungen und Bankgesprächen! Sie sind dafür wieder besser gerüstet.