So wird Ihre Astro-Woche

Ihr MADONNA-Horoskop by Gerda Rogers

Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut

Widder

Liebe: Das Liebesleben entspannt sich zusehends. Man flirtet wieder gerne. Am wichtigsten ist es aber, viel miteinander zu reden.

Gesundheit: Sie sind nach wie vor bestens in Form. Besonders motiviert sind Sie am Dienstag und Mittwoch.

Beruf: Neue Ideen sind im Anflug, die Ihnen neue Möglichkeiten eröffnen. Bringen Sie sich aktiv ein!

Stier

Liebe: Eine wichtige Woche, um den Zusammenhalt nachhaltig zu festigen. Geben Sie sich vor allem viel kommunikativer als bisher!

Gesundheit: Nutzen Sie diese Woche noch intensiv für Ihre Schönheitspflege! Mehr Bewegung ist auch wichtig.

Beruf: Öffnen Sie sich für neue Perspektiven! Auf zu Vorstellungsterminen an Donnerstag und Freitag!

Zwillinge

Liebe: Venus beginnt, sich Ihnen zuzuwenden, Neue Chancen für Singles. Seien Sie aber am Montag und Dienstag besonders einfühlsam!

Gesundheit: Immer mit der Ruhe bis Montag! Ab Dienstag steigt Ihre Formkurve mental und physisch wieder an.

Beruf: Warten Sie mit Vorsprachen noch bis Dienstag zu. Dann liegen Sie mit Ihren Ideen goldrichtig.

Krebs

Liebe: Legen Sie Streitigkeiten bis Montag verständnisvoll bei, sonst könnten ab Dienstag die Wogen sogar irreparabel hochgehen!

Gesundheit: Ab Dienstag wird es wieder sehr herausfordernd. Zurückschalten oder endlich mal Urlaub machen!

Beruf: Hören Sie auf zu kämpfen, ziehen Sie mit anderen an einem Strang! Das macht alles einfacher.

Löwe

Liebe: Nur noch ein kleines bisschen Geduld! Gegen Ende der Woche wendet sich das Blatt. Dann sollte die Liebe wieder aufblühen.

Gesundheit: Viel gelassener bis Montag, keine Hektik! Ab Dienstag sind Sie wieder ein wahres Energiebündel.

Beruf: Ob neue Initiativen, Vorsprachen oder Prüfungen: Dienstag und Mittwoch sind ideal dafür.

Jungfrau

Liebe: Vermeiden Sie Diskussionen bis Montag! Dfferenzen münden da sicher schnell in Streit. Danach kehrt wieder mehr Ruhe ein.

Gesundheit: Jetzt geht es vor allem um Ihre Nerven und Ihre Konzentration. Immer wieder bewusst entspannen!

Beruf: Denken Sie jetzt ganz pragmatisch und passen Sie sich an. Diskussionen bringen nichts ein.



Waage

Liebe: Am Dienstag und Mittwoch könnte es noch einmal turbulent werden. Cool bleiben, denn schon ab Freitag triumphert die Liebe!

Gesundheit: Sie sind jetzt mental wieder viel stärker. Seien Sie trotzdem bis Donnerstag noch vorsichtiger!

Beruf: Setzen Sie auf Verhandlungen, nicht auf Konfrontation. Nachgiebiger, speziell ab Dienstag!

Skorpion

Liebe: Ende der Woche ist die Venus-Opposition überstanden. Also keine voreiligen Entscheidungen. Es lohnt sich, noch zuzuwarten.

Gesundheit: Sie kommen zusehends besser in Form. Nur am Donnerstag und Freitag ein bisschen zurückschalten!

Beruf: Am Montag kommen Sie bei Bewerbungen gut an. Auch finanziell geht es jetzt wieder aufwärts.

Schütze

Liebe: Sie steuern auf eine Venus-Opposition zu. Daher keine Dummheiten! Den Partner aus der Reserve zu locken wäre nicht klug.

Gesundheit: Physisch sind Sie nach wie vor top. Ihren Nerven sollten Sie jetzt aber viel mehr Ruhe gönnen.

Beruf: Vorstellungstermine und Präsentationen am Dienstag und Mittwoch! Seien Sie kompromissbereit!



Steinbock

Liebe: Versuchen Sie nicht länger, Ihren Kopf durchzusetzen! Locker und tolerant tun Sie den Lieber sicher den größeren Gefallen.

Gesundheit: Es ist immer noch Schongang angesagt. Nehmen Sie sich diese Woche aber Zeit für Ihre Schönheit!

Beruf: Nachgiebiger am Dienstag und Mittwoch! Es ist nun wichtiger denn je, im Gespräch zu bleiben.

Wassermann

Liebe: Es läuft zusehends wieder viel entspannter. Singles dürfen sich neue Hoffnungen machen, Partnerschaften stabilisieren sich.

Gesundheit: Geben Sie diese Woche lieber nicht zu viel Gas, denn Sie werden ab Donnerstag Reserven brauchen.

Beruf: Für Verhandlungen, Prüfungen und Vorsprachen sind Dienstag und Mittwoch die günstigsten Tage.

Fische

Liebe: Meiden Sie Diskussionen und rücken Sie bis Montag liebevoll zusammen, sonst könnten Sie ab Freitag in eine Krise geraten.

Gesundheit: Nachhaltige Schönheitsmaßnahmen sind angesagt. Und gönnen Sie Ihre Nerven möglichst viel Ruhe!

Beruf: Pläne werden geändert und Sie tun Ihren Finanzen zuliebe gut daran, sich damit anzufreunden.