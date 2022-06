So wird Ihre Astro-Woche

Ihr Madonna-Horoskop by Gerda Rogers.

Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Lehnen Sie sich nicht zu weit aus dem Fenster mit Ihren Absichten! Geduld lohnt sich und verhindert auch Missverständnisse.

Gesundheit: Ruhe und Regeneration am Wochenende! Bei aller Power ab Montag vor allem konzentriert vorgehen!

Beruf: Wenn Sie sich mit anderen nicht besser abstimmen, könnte es ab Mittwoch Widerstände geben.

Stier

Liebe: Vermeiden Sie Diskussionen am Wochenende! Wer sich bis Dienstag flexibler zeigt, wird ab Mittwoch dafür mit Liebe belohnt.

Gesundheit: Schonen Sie bis Dienstag Ihre Nerven! Ab Mittwoch fühlen Sie sich bestimmt wieder viel wohler.

Beruf: Halten Sie nicht länger an überholten Plänen fest. Neue Angebote zu überdenken lohnt sich.

Zwillinge

Liebe: Nehmen Sie sich mehr Zeit zum Reden, sonst kommt es zu Missverständnissen! Ende der Woche lichten sich die Wolken wieder.

Gesundheit: Ziemlich stressige Tage bis Dienstag. Zum Ausgleich hinaus in die Natur und tief durchatmen!

Beruf: Warten Sie mit der Klärung wichtiger Fragen und Vorsprachen möglichst noch bis Mittwoch zu!

Krebs

Liebe: Es wird höchste Zeit, die Dinge in Ruhe und vernünftig zu klären. Wo die Vernunft regiert, wendet sich alles zum Besseren.

Gesundheit: Wieder mehr Energie bis Dienstag. Nur nicht zu viel des Guten! Nehmen Sie ab Mittwoch Hilfe an!

Beruf: Gut, wenn Sie flexibler werden und umdenken. Gesprächsbereitschaft ist ab Mittwoch wichtig.

Löwe

Liebe: Kritisches Wochenende. Keine Schnellschüsse bis Dienstag! Geben Sie vernünftigen Einsichten ab Mittwoch eine neue Chance!

Gesundheit: Nichts als Entspannung am Wochenende! Gute Form am Montag und Dienstag. Danach vorsichtiger!

Beruf: Gesprächsbereit, auch wenn Sie noch so entschlossen sind! Vor allem Ihren Finanzen zuliebe!

Jungfrau

Liebe: Es kommt auf die richtige Balance zwischen Gefühl und Verstand an. Singles sind am Mittwoch und Donnerstag sicher gefragt.

Gesundheit: Merkur kündigt neue Nervenbelastungen an. Vorsichtiger bis Dienstag! Formanstieg ab Mittwoch.

Beruf: Umdenken und flexibler werden! Dann kommen Sie mit Ihren Anliegen ab Mittwoch besser an.



Waage

Liebe: Ab Dienstag redet es sich wieder besser. Geduld aber noch bis Donnerstag! Der Freitag ist der ideale Tag für Aussprachen.

Gesundheit: Wieder mehr Energie am Montag, Dienstag und ab Freitag. Schongang am Mittwoch und Donnerstag!

Beruf: Positive Veränderungen sind schon in Sicht. Bleiben Sie geduldig und vor allem kooperativ!

Skorpion

Liebe: Mit ultimativen Erwartungen erreichen Sie gar nichts. Respekt und eine vernünftige Haltung sind nach wie vor die Kriterien.

Gesundheit: Schauen Sie besser auf sich und nutzen Sie den Mittwoch und Donnerstag für Schönheitsmaßnahmen!

Beruf: Besseres Verhandlungsklima ab Mittwoch. Ohne Kompromissbereitschaft geht es trotzdem nicht.

Schütze

Liebe: Achten Sie bessr auf die Grenzen Ihres Gegenübers! Mit allzu stürmische Ambitionen stoßen Sie sicher nur auf Misstrauen.

Gesundheit: Sehr viel Energie am Montag und Dienstag. Muten Sie nur Ihren Nerven nicht wieder zu viel zu!

Beruf: Ihr Ehrgeiz in Ehren, aber bleiben Sie auf dem Boden der Tatsachen, vor allem witschaftlich!



Steinbock

Liebe: Auch wenn Sie sich noch so gestresst fühlen, sollten Sie sich am Mittwoch und Donnerstag mehr Zeit für die Liebe nehmen.

Gesundheit: Schalten Sie spätestens ab Mittwoch einen Gang zurück! Man hilft Ihnen ja ohnehin sehr gerne.

Beruf: Wenn Sie Ihren Standpunkt relativieren und für Neues offen sind, wird alles viel einfacher.

Wassermann

Liebe: Mehr Respektabstand am Wochenende! Ab Dienstag wird die Gesprächsbasis besser. Mit Aussprachen aber bis Freitag zuwarten!

Gesundheit: Ausschlafen und regenerieren am Wochenende! Ab Montag sind Sie in jeder Hinsicht besser drauf.

Beruf: Verhärtete Fronten lösen sich allmählich auf. Ihre Argumente finden wieder viel mehr Gehör.

Fische

Liebe: Mehr Feingefühl für die richtige Distanz, um Frust am Montag und Dienstag zu vermeiden! Vernunft sichert das Liebesglück.

Gesundheit: Ziemlich unruhige Tage bis Dienstag. Öfter mal durchatmen, um vor allem die Nerven zu schonen!

Beruf: Bilden Sie sich kein vorschnelles Urteil! Wer cool bleibt, findet bestimmt bessere Lösungen.