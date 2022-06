So wird Ihre Astro-Woche

Ihr Madonna-Horoskop by Gerda Rogers.

Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Vernunft schenkt Sicherheit und sollte daher den Ton angeben. Kühler Kopf ist vor allem von Mittwoch bis Freitag geboten.

Gesundheit: Zügeln Sie Ihr Temperament und setzen Sie sich lieber vernüftige Grenzen. Speziell ab Mittwoch.

Beruf: Ehrgeizige Vorhaben brauchen eine solide wirtschaftliche Basis. Kalkulieren Sie daher genau!

Stier

Liebe: Liebeshoch am von Montag bis Mittwoch. Ab Donnerstag sollten Sie allerdings viel aufmerksamer sein und auf Fairplay achten.

Gesundheit: Sehr gute Konzentration am Montag und Dienstag. Es sind auch perfekte Tage für Ihre Schönheit.

Beruf: Ihre Stimme und Ihre finanzielle Kompetenz haben Gewicht. Sorgen Sie für gerechte Lösungen!

Zwillinge

Liebe: Bis Mitte der Woche ein wenig vernünftiger und pragmatischer! Umso prickelnder können Begegnungen ab Mittwochabend werden.

Gesundheit: Gute Tage bis Mittwoch, um sich zu pflegen und zu verwöhnen. Danach blühen Sie wieder voll auf.

Beruf: Werden Sie geduldiger! Warten Sie mit wichtigen Terminen und Vorsprachen bis Donnerstag zu!

Krebs

Liebe: Toleranter und großzügiger am Wochenende! Gute Gesprächsbasis am Dienstag und Mittwoch. Zeit, Probleme vernünftig zu lösen.

Gesundheit: Nutzen Sie die Tage bis Mittwoch, um sich nachhaltig zu stärken. Ab Mittwochabend vorsichtiger!

Beruf: Vernünftige Einigung ist bis Mittwoch sicher möglich. Danach aber Konfrontationen vermeiden!

Löwe

Liebe: Lieber zurückhaltend und respektvoll! Wenn Sie die Grenzen Ihres Gegenübers achten, läuft es bestimmt wieder harmonischer.

Gesundheit: Schonen Sie Ihre Nerven bis Sonntag! Von Montag bis Mittwoch sind Sie wieder besser gerüstet.

Beruf: Wirtschaftlich und pragmatisch denken! Dann haben Sie alles wieder viel besser im Griff!

Jungfrau

Liebe: Verabreden Sie sich für Montag oder Dienstag. Auch Gebundene sollten sich da endlich wieder mehr Zeit für die Liebe nehmen!

Gesundheit: Von Montag bis Mittwoch strahlen Sie wieder richtig. Ideale Gelegenheit für ein neues Styling.

Beruf: Vorsprachen und Vorstellungstermine am Dienstag und Mittwoch! Da wirken Sie sehr überzeugend.



Waage

Liebe: Sehen Sie alles ein bisschen nüchterner und vernünftiger! Wo der Verstand das Sagen hat, kann wieder Harmonie einkehren.

Gesundheit: Sehr anstrengende Tage ab Mittwochnachmittag. Schalten Sie da beizeiten ein paar Gänge zurück!

Beruf: Einigen Sie sich am Dienstag und Mittwoch, um den enormen Druck ein bisschen zu reduzieren!

Skorpion

Liebe: Widerstehen Sie den Herausforderungen der Venus-Opposition mit einer gelassenen Haltung! Geduldig, cool und respektvoll!

Gesundheit: Schonen Sie Ihre Nerven so weit wie möglich, speziell am Wochenende! Immer wieder durchatmen!

Beruf: Klären Sie finanzielle und Planungsfragen am Dienstag oder Mittwoch! Möglichst pragmatisch!

Schütze

Liebe: Wer dem Liebesglück auf die Sprünge helfen will, sollte vor allem Respekt signalisieren. Ungeduld ist nur kontraproduktiv.

Gesundheit: Starkes Wochenende, mühsamer Wochenbeginn. Von Montag bis Mittwoch lieber etwas vorsichtiger!

Beruf: Ihre Entschlossenheit in Ehren, sichern Sie sich aber zunächst einmal finanziell besser ab!



Steinbock

Liebe: Bis Mittwochnachmittag kann sich alles wieder zum Besseren wenden. Vorausgesetzt, Sie nehmen sich mehr Zeit für die Liebe.

Gesundheit: Sie sind attraktiv und auch mental stark. Nur physisch sollten Sie sich nicht zu viel zumuten.

Beruf: Vorrangiges bis Mittwoch erledigen! Das sind auch gute Tage, um sich Unterstützung zu holen.

Wassermann

Liebe: Was Sie zuletzt verbockt haben, lässt sich mit vernünftiger Einsicht und einer glaubhaften Haltung ab Montag reparieren.

Gesundheit: Physisch haben Sie ja genügend Energie. Ihre Nerven brauchen aber viel mehr Ruhe und Erholung.

Beruf: Wirtschaftlich vorsichtiger! Strecken Sie sich nach der Decke und respektieren Sie Vorgaben!

Fische

Liebe: Machen Sie sich auf eine unruhige Woche gefasst, ohne sich wieder entmutigen zu lassen! Bleiben Sie auf der sicheren Seite!

Gesundheit: Nehmen Sie lieber beizeiten Hilfe an, statt sich zu übernehmen. Weniger ist jetzt sicher mehr.

Beruf: Vernünftige Nachgiebigkeit am Dienstag und Mittwoch macht sich bezahlt. Vor allem finanziell.