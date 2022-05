So wird Ihre Astro-Woche

Ihr Madonna-Horoskop by Gerda Rogers.

Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Es wird Zeit für eine ganz klare Linie. Wenn Sie auf die Stimme der Vernunft hören, können Sie jetzt definitiv ja sagen.

Gesundheit: Mars in Ihrem Zeichen bringt Ihnen jede Menge Power, aber auch Stress. Ja nicht zu kämpferisch!

Beruf: Ihr Einsatz und Ihr Veränderungswille in Ehren, wirtschaftliche Argumente haben aber Vorrang.

Stier

Liebe: Venus in Ihrem Zeichen sollte in Verbindung mit Saturn Klarheit bringen. Nicht zu emotionell! Dem Verstand das letzte Wort!

Gesundheit: Saturn und Venus laden Sie jetzt ein, mehr für Ihre Schöneheit zu tun. Nachhaltige Maßnahmen!

Beruf: Neue Angebote? Sehen Sie sich das sehr genau an und gehen Sie kein finanzielles Risiko ein!

Zwillinge

Liebe: Gut, wenn Sie jetzt in einen sicheren Hafen einlaufen können. Dann wird sich auch Ihre innere Unruhe schnell wieder legen.

Gesundheit: Der große Stress ist überstanden. Nehmen Sie sich daher Zeit, mehr für Ihr Wohlbefinden zu tun!

Beruf: Schluss mit Streitigkeiten. Gemeinsam zu neuen Zielen auf stabiler wirtschaftlicher Basis!

Krebs

Liebe: Ab Sonntag beruhigt sich alles wieder. Venus wandert in den Stier und damit können wieder Ruhe und Stabilität einkehren.

Gesundheit: Zurückhaltender und vorsichtiger in jeder Hinsicht! Entschleunigen von Mittwoch bis Freitag!

Beruf: Sie könnten unter Druck geraten. Da heißt es kühlen Kopf bewahren und auf Kontinuität bauen.

Löwe

Liebe: Es könnte etwas eng werden. Ihre Neugier und Ihre Lust auf Veränderung stoßen sicher auf Widerstand. Seien Sie vorsichtig!

Gesundheit: Muten Sie Ihrem Kreislauf nicht zu viel zu! Auf Ihre Ernährung sollten Sie auch besser achten!

Beruf: Hüten Sie Ihre Finanzen vernünftiger. Und lassen Sie Konflikte mit anderen nicht ausufern!

Jungfrau

Liebe: Venus ist Ihnen ab Sonntag besonders gewogen. Diese Woche ist zwar noch etwas Geduld geboten, aber die Liebe ist im Anflug.

Gesundheit: Unter der freundlichen Venus blühen Sie wieder voll auf. Und Sie sind auch mental in Hochform.

Beruf: Machen Sie nicht zu viel Druck! Eine klare Linie ist wichtiger, damit können Sie punkten.



Waage

Liebe: Es kehrt wieder mehr Ruhe ins Liebesleben ein, denn unter der Stier-Venus weiß man bestimmt mehr zu schätzen, was man hat.

Gesundheit: Mars bringt einen erhöhten Stresspegel. Nehmen Sie den Fuß vom Gas, überfordern Sie sich nicht!

Beruf: Montag und Dienstag sind gute Verhandlungstage. Ab Mittwoch aber eher einen Schritt zurück!

Skorpion

Liebe: Aufpassen, dass Sie nicht zu weit gehen! Unter der Venus-Opposition gibt es null Toleranz gegenüber Grenzüberschreitungen.

Gesundheit: Sie sollten mehr Augenmerk auf Ihr Äußeres richten und vor allem Ihre Nerven nicht überfordern.

Beruf: Werden Sie in finanziellen Belangen vorsichtiger! Rechnen Sie nach und werden Sie sparsamer!

Schütze

Liebe: Unter der Stier-Venus gibt es ganz klare Vorgaben. Wer sich seiner Sache ganz sicher ist, braucht einfach nur ja zu sagen.

Gesundheit: Sie verfügen jetzt über enorme Energie. Ihre Nerven sind auch wieder stärker. Es geht aufwärts.

Beruf: Man ist diese Woche noch vorsichtig. Gedulden Sie sich, drängen Sie nicht mit Ihren Plänen!



Steinbock

Liebe: Auch wenn Sie sehr unter Druck stehen, sollten Sie der Liebe wieder mehr Zeit widmen. Venus ist Ihnen endlich sehr gewogen.

Gesundheit: Ruhe zu bewahren ist jetzt das oberste Gebot. Schonen Sie sich! Ein Erholungsurlaub wäre ideal.

Beruf: Wirtschaftlich haben Sie alles gut im Griff. Es ist nicht nötig, sich kämpferisch zu geben.

Wassermann

Liebe: Saturn schaut Ihnen wieder auf die Finger: Man muss sich auf Sie verlassen können. Andernfalls könnte es kritisch werden.

Gesundheit: An Energie mangelt es nicht. Aber Ihre Nerven und Ihren Kreislauf sollten Sie nicht strapazieren.

Beruf: Schnallen Sie den Gürtel lieber enger, um beizeiten über finanzielle Reserven zu verfügen!

Fische

Liebe: Die Liebe darf unter der Stier-Venus nachhaltig gestärkt werden. Von Mittwoch bis Freitag kommen Sie bestimmt sehr gut an.

Gesundheit: Gehen Sie es bis Dienstag ein bisschen ruhiger an! Sich gesünder zu ernähren ist auch wichtig.

Beruf: Es kommt auf die richtige Mischung aus Risikobereitschaft und solider finanzieller Basis an.