So wird Ihre Astro-Woche

Ihr MADONNA-Horoskop by Gerda Rogers

Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Venus und Jupiter greifen Ihrem Liebesleben unter die Arme. Nun wendet sich alles zum Guten. Reden ist aber auch wichtig.

Gesundheit: Ihre Attraktivität blüht wieder auf. Venus und Jupiter bringen eine Extraportion Lebensfreude.

Beruf: Machen Sie in Ihrer Motivation nicht zu viel Druck. Es muss alles pragmatisch geklärt werden.

Stier

Liebe: Seien Sie bis Montag ein bisschen großzügiger, dann gedeiht die Liebe sicher besser. Vor allem am Dienstag und Mittwoch.

Gesundheit: Meiden Sie bis Montag zu große Anstrengungen und nehmen Sie Hilfe an! Formanstieg ab Dienstag.

Beruf: Es muss viel geduldiger verhandelt werden, um alle Interessen zu vereinen. Also cool bleiben!

Zwillinge

Liebe: Venus ist Ihnen gewogen und auch Jupiter hilft Ihnen, alles wieder in Ordnung zu bringen. Nur keine sinnlosen Diskussionen!

Gesundheit: Erhöhte Vorsicht am Dienstag und Mittwoch. Durchatmen, Ruhe bewahren und besser konzentrieren!

Beruf: Sie haben sicher die besten Ideen. Aber die Realisierung braucht Zeit. Geduldig taktieren!

Krebs

Liebe: Spannungen können sich jetzt massiv verstärken. Arrangieren Sie sich bis Montag, sonst gehen ab Donnerstag die Wogen hoch!

Gesundheit: Nutzen Sie die Tage bis Montag für Ihre Schönheitspflege! Ab Donnerstag kühlen Kopf bewahren!

Beruf: Andere unter Druck zu setzen, provoziert nur Widerstand. Daher kompromissbereit verhandeln!

Löwe

Liebe: Sie haben jetzt alle Trümpfe in der Hand. Vor allem bis Montag. Gehen Sie mit Ihrem Liebesglück verantwortungsbewusst um!

Gesundheit: Die neue positive Resonanz tut Ihnen sehr gut. Auch Jupiter stimuliert Ihre Lebenslust wieder.

Beruf: Bewerben Sie sich für neue Aufgaben! Auch für Geschäftserweiterungen ist der Zeitpunkt gut.

Jungfrau

Liebe: Bloß nicht zu kleinlich! Mit einer souveränen und toleranten Haltung fahren Sie viel besser. Und seien Sie offen für Neues!

Gesundheit: Dienstag und Mittwoch könnten sehr anstrengend werden. Vorsicht, gönnen Sie Ihren Nerven Ruhe!

Beruf: Beharren Sie doch nicht auf Ihren Vorstellungen und Ideen. Ohne Kompromisse geht es nicht.



Waage

Liebe: Die Venus- und Jupiter-Opposition bringen Unruhe in Ihr Liebesleben. Aussprachen bis Montag und bloß keine Kurzschlüsse!

Gesundheit: Sie müssen jetzt mehr für Ihre Schönheit und Ihr Wohlbefinden tun. Sport wäre ein guter Ansatz.

Beruf: Werden Sie nicht ungeduldig, damit provozieren Sie nur Widerstand! Diplomatisch taktieren!

Skorpion

Liebe: Bloß nicht zu ungestüm unter der erotisch provokanten Widder-Venus. Allzu impulsiv könnten Sie sich die Finger verbrennen.

Gesundheit: Immer noch jede Menge Enerige. Bis Montag sollten Sie trotzdem ein bisschen vorsichtiger sein.

Beruf: Nicht mit dem Kopf durch die Wand! Taktische Gesprächsbereitschaft kommt sicher besser voran.

Schütze

Liebe: Mars sorgt zwar immer noch für Unruhe, aber Jupiter und Venus zeigen, dass Sie sehr gut ankommen. Nehmen Sie es dankbar an!

Gesundheit: Schongang einlegen und viel mehr Mußestunden genießen! Dann blühen Sie bestimmt wieder neu auf.

Beruf: Lassen Sie Ihren Willen losm nehmen Sie Hilfe an! Dann wird alles leichter, auch finanziell.



Steinbock

Liebe: Sie treten in eine kritische Phase ein. Jetzt heißt es reden und am Donnerstag und Freitag nicht zu emotionell reagieren.

Gesundheit: Venus trübt Ihr Wohlbefinden. Daher sollten Sie besser auf gesunde Ernährung und Schlaf achten.

Beruf: Streitigkeiten könnten ab Mitte der Woche eskalieren. Einigen Sie sich vernünftig am Montag!

Wassermann

Liebe: Venus und Jupiter machen wieder Lust auf Liebe. Nur nicht leichtsinnig werden! Gehen Sie mit neuen Chancen vernünftig um!

Gesundheit: Gedanklich und mental sind Sie Spitze. Körperlich kommen Sie ab Donnerstag richtig auf Touren.

Beruf:

Fische

Liebe: Sie dürfen ruhig ein bisschen mutiger werden. Es kann aber Missverständnisse geben, die erst mal geduldig zu klären wären.

Gesundheit: Handeln und Denken sind schwer in Einklang zu bringen. Konzentration braucht mehr Entspannung.

Beruf: Streitigkeiten halten Sie nur sinnlos auf. Seien Sie bereit, sich auf Kompromisse zu einigen!