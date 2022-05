So wird Ihre Astro-Woche

Ihr Madonna-Horoskop by Gerda Rogers.

Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Ab Dienstag steht Venus in Ihrem Zeichen und bringt Ihrem Liebesleben neuen Auftrieb. Nutzen Sie Ihre Chancen wohlüberlegt!

Gesundheit: Sie blühen jetzt wieder richtig auf. Am Donnerstag und Freitag aber ein wenig zurückhaltender!

Beruf: Auch finanziell geht es wieder aufwärts. Es lohnt sich bestimmt, geduldiger zu verhandeln.

Stier

Liebe: Ein bisschen entschlossener zur Sache, denn Venus schürt ab Dienstag die Ungeduld. Da wartet man sicher nicht allzu lange.

Gesundheit: Es ist jetzt wichtig, in jeder Hinsicht beweglicher zu werden. Mehr frische Luft tut auch gut.

Beruf: Neue Argumente kommen ins Spiel. Reagieren Sie flexibel darauf, statt auf stur zu schalten!

Zwillinge

Liebe: Venus ist Ihnen ab Dienstag endlich wieder viel freundlicher gesinnt. Daher sollten Sie sich bis dahin noch in Geduld üben.

Gesundheit: Investieren Sie mehr in Ihre Schönheitspflege! Und gönnen Sie Ihren Nerven viel mehr Erholung!

Beruf: Merkur in Ihrem Zeichen stärkt Ihre Verhandlungsbasis. Davon protieren auch Ihre Finanzen.

Krebs

Liebe: Werden Sie vorsichtiger und zurückhaltender! Wenn Sie sich zu kämpferisch geben, könnten ab Dienstag die Wogen hoch gehen.

Gesundheit: Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihr Wohlbefinden und Ihre Schönheit. Stress deutlich reduzieren!

Beruf: Auch in finanziellen Belangen ist erhöhte Vorsicht geboten. Legen Sie sich mit niemandem an!

Löwe

Liebe: Geduld bis Dienstag! Dann ist Ihnen Venus wieder sehr zugetan und bringt Ihrem Liebesleben sicher wunderbare neue Impulse.

Gesundheit: Ihre Nerven beruhigen sich, Sie können sich wieder gut konzentrieren. Sie strahlen auch wieder.

Beruf: Bisherige Probleme lassen sich durch gutes Teamwork meistern. Finanziell geht es aufwärts.

Jungfrau

Liebe: Das Gesprächsklima wird schwieriger, Spannungen verstärken sich. Mit impulsiven Aktionen tun Sie sich aber keinen Gefallen.

Gesundheit: Schonen Sie Ihre Nerven so weit wie möglich! Sie sollten sich jetzt eine kleine Auszeit gönnen.

Beruf: Konflikte und Streitigkeiten liegen in der Luft. Wer geduldig taktiert fährt sicher besser.



Waage

Liebe: Ab Dienstag steht Venus in Opposition zu Ihrer Sonne. Devise: Cool bleiben, geduldig und verständnisvoll miteinander reden.

Gesundheit: Mental und intellektuell sind Sie top. Für Ihre Attraktivität sollten Sie jetzt aber mehr tun.

Beruf: Vorsichtiger im Umgang mit anderen und in finanziellen Belangen! Gehen Sie kein Risiko ein!

Skorpion

Liebe: Venus bringt ab Dienstag mehr Feuer ins Spiel. Das könnte sehr reizvoll werden, verbrennen Sie sich aber nicht die Finger!

Gesundheit: Bis Montag lieber ein paar Gänge zurück schalten! Ab Dienstag steigt Ihre Formkurve wieder an.

Beruf: Vorstellungstermine und Kontaktgespräche erst ab Donnerstag! Da kommen Sie viel besser an.

Schütze

Liebe: Lassen Sie sich endlich mal finden, denn Venus eröffnet Ihnen ab Dienstag neue Chancen! Seien Sie einfach für alles offen!

Gesundheit: Es kommt wieder mehr Lebensfreude auf, aber Ihre Nerven brauchen mehr Ruhe. Stress reduzieren!

Beruf: Das Zusammenwirken mit anderen klappt wieder besser. Das wirkt sich auch finanziell gut aus.



Steinbock

Liebe: Unter der Widder-Venus könnten Sie ab Dienstag auf Konflikte zusteuern. Kühlen Kopf bewahren und nicht impulsiv reagieren!

Gesundheit: Ab Montag kommt Unruhe auf. Entspannen Sie sich und gehen Sie viel gelassener an alles heran!

Beruf: Gesprächsbereit bleiben, um Differenzen vernünftig zu lösen! Und kein finanzielles Risiko!

Wassermann

Liebe: Venus verspricht neue Impulse für Ihr Liebesleben. Gehen Sie überlegt damit um, der Verstand sollte das letzte Wort haben.

Gesundheit: Sehr zurückhaltend bis Montag! Ab Dienstag sind Sie mental wieder wesentlich besser gerüstet.

Beruf: Viele gute neue Ideen. Verhandlungen und Gespräche verlangen aber mehr Fingerspitzengefühl.

Fische

Liebe: Ab Dienstag steht romantische Träumerei nicht mehr hoch im Kurs. Sie sollten jetzt bereit sein, Nägel mit Köpfen zu machen.

Gesundheit: Ihre Nerven sind wieder einmal Ihre Schwachstelle. Stress reduzieren, mehr Ruhephasen einlegen!

Beruf: Merkur sorgt für Unruhe und Differenzen. Nehmen Sie sich mehr Zeit, alles in Ruhe zu klären!