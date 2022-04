So wird Ihre Astro-Woche

Ihr MADONNA-Horoskop by Gerda Rogers.

Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Es kommt nur auf etwas mehr Feingefühl und Romantik an, dann könnte die Liebe ab Montagabend wieder mal richtig aufblühen.

Gesundheit: Gelassener bis Montag! Ab Montagabend sind Sie wieder mental und auch physisch absolute Spitze.

Beruf: Warten Sie mit neuen Vorhaben bis Dienstag zu, mit Vorstellungsterminen noch bis Donnerstag.

Stier

Liebe: Ganz cool bis Montag! Ab Montagabend stehen Sie wieder ganz hoch im Kurs.

Sie finden dann auch sicher die richtigen Worte.

Gesundheit: Schonen Sie noch bis Montag Ihre Nerven! Ihre Formkurve steigt ab Montagabend wieder stetig an.

Beruf: Montag und Dienstag sind die besten Tage für Prüfungen, Verkaufsgespräche und Verhandlungen.

Zwillinge

Liebe: Von Montag bis Mittwoch könnten die Wogen wieder mal hochgehen, Seien Sie nachgiebiger und vor allem auch selbstkritischer!

Gesundheit: Es wird anstrengender. Muten Sie sich körperlich und Ihren Nerven weniger zu, schonen Sie sich!

Beruf: Regeln Sie noch diese Woche alle wichtigen Fragen möglichst vernünftig und einvernehmlich!

Krebs

Liebe: Genießen Sie Ihr Liebesglück bis Mittwoch! Singles Augen auf! Ab Mittwoch Abend aber zurückhaltender und nicht launenhaft!

Gesundheit: Bis Mittwoch sind Sie bestens in Form, dann aber bis Freitag lieber einen Gang zurückschalten!

Beruf: Ideale Tage bis Mittwoch für erfolgreiche Abschlüsse und um sich wirtschaftlich abzusichern.

Löwe

Liebe: Gehen Sie bis Montag Streit aus dem Weg! Nachgiebigkeit und mehr Verständnis werden spätestens ab Mittwochabend honoriert.

Gesundheit: Passen Sie Ihr Tempo Ihrer Konzentration an und schonen Sie Ihre Nerven!

Langsamer, aber sicher!

Beruf: Haben Sie Probleme, Ihre Ideen durchzubringen? Wirtschaftlich und geduldig argumentieren!

Jungfrau

Liebe: Beziehungsprobleme könnten sich bis Mittwoch zuspitzen. Seien Sie vorsichtig! Singles sollten Ihre Erwartungen überdenken.

Gesundheit: Lassen Sie sich mal durchchecken, treten Sie kürzer und achten Sie auf eine gesunde Lebensweise!

Beruf: Volle Konzentration auf Ihre Aufgaben, um diese Woche noch so viel wie möglich zu erledigen!



Waage

Liebe: Bis Mittwoch sind Sie bestimmt sehr gefragt. Von Mittwochabend bis Freitag sollten Sie sich aber lieber etwas rarer machen.

Gesundheit: Für Schönheitsmaßnahmen sind Dienstag und Mittwoch ideal. Ab Donnerstag mehr Entspannung!

Beruf: Prüfungen, Vorsprachen und Meetings möglichst bis Mittwoch! Danach aber viel zurückhaltender!

Skorpion

Liebe: Gedulden Sie sich noch bis Montagabend! Dann dürfen Sie bis Freitag wieder in ein leidenschaftliches Liebeshoch eintauchen.

Gesundheit: Noch sind Ihre Nerven Ihre Schwachstelle. Das legt sich bald. Körperlich sind Sie gut in Form.

Beruf: Seien Sie diplomatisch, rennen Sie nicht gegen Mauern an. Nächste Woche ist man flexibler.

Schütze

Liebe: Üben Sie sich in Zurückahltung, speziell von Montag bis Mittwoch, sonst könnte auch bewährtes Glück infrage gestellt sein!

Gesundheit: Steigen Sie auf die Bremse und gehen Sie kein Risiko ein! Erholsamer Urlaub wäre jetzt perfekt.

Beruf: Bewahren Sie Ruhe und hören Sie nur auf die Stimme der Vernunft im Interesse Ihrer Finanzen!



Steinbock

Liebe: Nehmen Sie sich bis Mittwoch viel Zeit für die Liebe! Von Mittwochabend bis Freitag sollten Sie etwas mehr Abstand halten.

Gesundheit: Sehr gute Form, physisch und mental, bis Mittwoch. Danach lieber ein bisschen kürzer treten!

Beruf: Sie haben alles gut im Griff, vor allem wirtschaftlich. Keine Voreiligkeiten ab Donnerstag!

Wassermann

Liebe: Lassen Sie sich nicht wieder verunsichern, bleiben Sie verünftig auf bewährten Wegen! Da gedeiht die Liebe deutlich besser.

Gesundheit: Bis Montag nichts als Ruhe! Im Laufe der Woche kommen Sie wieder auf Touren. Gut konzentrieren!

Beruf: Prüfungen, Verhandlungen und Vorsprachen lieber erst ab Dienstag. Aber geduldig vorbereiten!

Fische

Liebe: Absolutes Liebeshoch von Montagabend bis Mittwoch. Ab Mittwochabend dürfen Sie ein bisschen mehr Temeperament entwickeln.

Gesundheit: Sie strotzen vor Kraft, sollten sich aber nicht stressen lassen. Nehmen Sie doch mehr Hilfe an!

Beruf: Initiativen und erfolgreiche Abschlüsse bis Mittwoch! Ab Donnerstag aber besonnener agieren!