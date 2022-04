So wird Ihre Astro-Woche

Ihr MADONNA-Horoskop by Gerda Rogers.

Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Gute Tage bis Mittwoch, um über Beziehungsfragen zu reden. Ab Mittwoch sollten Sie aber schon wesentlich einfühlsamer sein.

Gesundheit: Sie sind gut in Form, vor allem mental. Drosseln sie aber ab Mitte der Woche Ihre Tempo etwas!

Beruf: Nutzen Sie die Tage bis Mittwoch gut für Ihre Interessen! Ab Donnerstag aber zurückhaltend!

Stier

Liebe: Ab Mittwoch ist Ihnen Venus wieder viel freundlicher gesinnt. Gehen Sie einsichtiger und liebevoller mit dieser Chance um!

Gesundheit: Der große Stress hält nach wie vor an. Ab Donnerstag kriegen Sie aber schon mehr Unterstüzung.

Beruf: Nachgiebigkeit macht sich bezahlt. Sie wird sich am Ende auch finanziell positiv auswirken.

Zwillinge

Liebe: Venus wandert am Mittwoch in die Fische und kündigt Verunsicherung an. Gehen Sie geduldig und viel einfühlsamer damit um!

Gesundheit: Sie sind drauf und dran, Ihre Nerven zu überfordern. Es wird Zeit, einen Gang zurückzuschalten.

Beruf: Werden Sie in finanziellen Fragen vorsichtiger! Im Zweifel sollten Rücklagen Vorrang haben.

Krebs

Liebe: Auch wenn der Umgangston rau ist: Ab Mittwoch ist man Ihnen wieder sehr gewogen. Absolutes Hoch am Donnerstag und Freitag.

Gesundheit: Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihre Schönheit! Es lohnt sich und bleibt sicher nicht unbemerkt.

Beruf: Auch ein Vorstoß in finanziellen Angelegenheiten lohnt sich. Man kommt Ihnen gerne entgegen.

Löwe

Liebe: Mitte der Woche ist die Venus-Opposition überstanden. Schluss mit Kämpfen, lassen Sie endlich wieder mehr Nähe entstehen!

Gesundheit: Drosseln Sie Ihr Tempo endlich, dann nimmt Ihr Wohlbefinden nach und nach wieder deutlich zu!

Beruf: Höchste Zeit, sich viel kooperativer zu zeigen! Dann kriegen Sie wieder mehr Unterstützung.

Jungfrau

Liebe: Unter der Venus-Opposition ab Mittwoch kann es sehr unruhig werden. Fühlen Sie sich in den Partner ein, statt zu streiten!

Gesundheit: Erhöhter Stresspegel bis Donnerstag. Bewahren Sie Ruhe und schalten Sie lieber etwas zurück!

Beruf: Erhöhte Vorsicht in finanziellen Fragen. Treffen Sie daher keine impulsiven Entscheidungen!



Waage

Liebe: Vielleicht wird es Zeit, klare Grenzen zu ziehen. Nehmen Sie sich aber auf jeden Fall mehr Zeit, über alles nachzudenken!

Gesundheit: Merkur zeigt große nervliche Belastungen an. Drosseln Sie Ihr Tempo, legen Sie Atempausen ein!

Beruf: Dienstag und Mittwoch sind gute Verhandlungstage. Wer nachgiebig ist, fährt bestimmt besser.

Skorpion

Liebe: Venus ist Ihnen ab Mittwoch wieder gewogen. Nehmen Sie diese Chance an und geben Sie jetzt Ihre kämpferischen Haltung auf!

Gesundheit: Möglichst gelassen und vorsichtig bis Montag! Ab Dienstag haben Sie wieder viel mehr Energie.

Beruf: Ab Dienstag wird alles wieder einfacher. Neue Kooperationen bessern auch Ihre Finanzen auf.

Schütze

Liebe: Höchste Zeit, rücksichtsvoller und einfühlsamer zu werden, sonst könnten Ihnen Ihre Felle ab Mitte der Woche davoschwimmen.

Gesundheit: Mental und intellektuell sind Sie Spitze. Sie sollten aber besser auf Ihren Kreislauf achten.

Beruf: Teamwork und Koopeationen werden mühsamer. Daher cool bleiben und viel geduldiger taktieren!



Steinbock

Liebe: Venus kommt Ihren Ambitionen entgegen. Nur nicht zu offensiv: Man braucht ab Mittwoch viel mehr Feinfgefühl und Romantik.

Gesundheit: Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihre seelischen Bedürfnisse! Daher weniger Stress und mehr Ruhe!

Beruf: Sehr hitziges Diskussionsklima.Ab Donnerstag einen Schritt zurück und konstruktiv einlenken!

Wassermann

Liebe: Gehen Sie mit Grenzen, die man Ihnen setzt, behutsam um! Die Liebe braucht ab Mittwoch auf jeden Fall viel mehr Empathie.

Gesundheit: Zurückhaltung und Vorsicht bis Montag! Neue Power ab Dienstag. Schönheitspflege ab Donnerstag!

Beruf: Vorsprachen und Verhandlunen erfordern mehr Fingerspitzengeühl. Daher nicht zu ungeduldig!

Fische

Liebe: Venus steht ab Mittwoch in Ihrem Zeichen. Gedulden Sie sich aber noch bis Donnerstag. Da wird es bestimmt sehr romantisch.

Gesundheit: Stressige Tage bis Mittwoch. Umso angenehmer wird es ab Donnerstag. Da blühen Sie wieder auf.

Beruf: Termine, bei denen der erste Eindruck zählt, sollten Sie auf Donnerstag und Freitag legen.