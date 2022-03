So wird Ihre Astro-Woche

Ihr MADONNA-Horoskop by Gerda Rogers.

Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Bis Montag sollten Sie Ordnung in Ihren Beziehungsfragen schaffen, damit die Liebe ab Donnerstag wieder Auftreib bekommt.

Gesundheit: Verbesserte Konzentration ab Montag. Gute Voraussetzungen für neue geistige Herausforderungen.

Beruf: Auf zu Vorstellungsterminen, Prüfungen und Meetings ab Donnerstag! Erfolg ist in Reichweite.

Stier

Liebe: Keine impulsiven Entscheidungen bis Montag! Zeigen Sie sich verständnisvoll, statt sich abermals kämpferisch zu gebärden.

Gesundheit: Absolute Schonung bis Montag! Es wäre jetzt auch gut, sich eine erholsame Auszeit zu verordnen.

Beruf: Das Gesprächsklima wird etwas besser. Nur nicht zu kämpferisch! Verhandeln Sie konstruktiv!

Zwillinge

Liebe: Jetzt lässt sich wieder viel besser reden - speziell bis Montag und ab Donnerstag- Einfühlsamer am Dienstag und Mittwoch!

Gesundheit: Die große Nervenbelastung lässt bereits nach. Sie sind wieder bereit für neue Herausforderungen.

Beruf: Wichtige Verhandlungen und Gesprächstermine am Montag oder am Donnerstag und Freitag ansetzen!

Krebs

Liebe: Streit liegt in der Luft. Nehmen Sie nicht jedes Wort so persönlich! Am Dienstag und Mittwoch wird es wieder harmonischer.

Gesundheit: Ihre Nerven sind ab Montag Ihre große Schwachstelle. Entspannungsübungen werden daher wichtiger.

Beruf: Seien Sie auf Konfrontationen und härtere Bandagen gefasst. Holen Sie sich lieber Unterstützung!

Löwe

Liebe: Ganz cool bis Montag! Nicht streiten! Aussprachen am Donnerstag und Freitag könnten zur notwendigen Bereinigung beitragen.

Gesundheit: Sie sehen und denken wieder klarer. Körperlich sollten Sie aber weiter sehr vorsichtig bleiben.

Beruf: Es geht langsam wieder aufwärts. Lenken Sie endlich ein, um sich ab Donnerstag zu einigen!

Jungfrau

Liebe: Die Gesprächsbasis wird deutlich besser. Mit einem Schuss Humor und mehr Einfühlungsvermögen geben Sie der Liebe Auftrieb.

Gesundheit: Nervlich sind Sie ab Montag wieder gut gerüstet. Trotzdem noch etwas vorsichtiger bis Mittwoch!

Beruf: Warten Sie mit Vorsprachen und Meetings noch bis Donnerstag zu! Da verhandeln Sie besser.



Waage

Liebe: Merkur kündigt Widerspruch und Spannungen an. Wenn Sie nicht nachgeben, könnte Streit ab Donnerstag über Gebühr eskalieren.

Gesundheit: Schalten Sie lieber etwas zurück, schonen Sie Ihre Nerven! Vor allem am Donnerstag und Freitag.

Beruf: Gehen Sie mit Streitfragen taktisch clever um! Mit Rechthaberei kommen Sie nicht weiter.

Skorpion

Liebe: Wenn Sie Ihren Emotionen freien Lauf lassen, spitzen sich Konflikte sicher zu.

Lieber versöhnlicher am Dienstag und Mittwoch!

Gesundheit: Sie brauchen dringend mehr Ruhe und Gelassenheit. Ziehen Sie sich endlich zur Erholung zurück!

Beruf: Mit impulsiven Reaktionen schaden Sie sich nur selbst. Nehmen Sie sich mehr Bedenkzeit!

Schütze

Liebe: Wenn Sie am Dienstag und Mittwoch ein bisschen einfühlsamer sind, schließt man Sie ab Donnerstag umso lieber in die Arme.

Gesundheit: Sie sind physisch topfit und geistig wieder hellwach. Davon profitiert auch Ihre Konzentration.

Beruf: Zurückhaltender am Dienstag und Mittwoch! Vorsprachen lieber erst am Donnerstag und Freitag.



Steinbock

Liebe: Ein schärferer Gesprächston könnte die unbeschwerte Stimmung trüben. Gehen Sie vor allem ab Donnerstag Streit aus dem Weg!

Gesundheit: Merkur kündigt nervliche Anspannung an. Atmen Sie öfter tief durch, um wieder zur Ruhe kommen!

Beruf: Es ist sicher klüger in Streitfragen nachzugeben, statt sich in Konfrontationen aufzureiben.

Wassermann

Liebe: Lassen Sie sich nicht von spontanen Impulsen leiten! Vernunft allein bietet die Chance, die Liebe nachhaltig zu stärken.

Gesundheit: Merkur belebt den Geist und fördert die Konzentration. Physisch ist immer noch Vorsicht geboten.

Beruf: Werden Sie nicht zu kämpferisch! Sie fahren weiterhin am besten, wenn Sie auf andere hören.

Fische

Liebe: Am Dienstag und Mittwoch stehen Sie hoch im Kurs. Ab Donnerstag sollten Sie aber etwas entschlossener und mutiger werden.

Gesundheit: Es ist Zeit sportlicher zu werden. Das täte nicht nur dem Körper gut, es belebt auch den Geist.

Beruf: Vorstellungstermine und Vorsprachen am Dienstag und Mittwoch! Zielstrebiger ab Donnerstag!