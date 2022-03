So wird Ihre Astro-Woche

Ihr MADONNA-Horoskop by Gerda Rogers.

Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Bemühen Sie sich in einfühlsamen Aussprachen um mehr Harmonie! Wer nur Spaß haben will, hat auf Dauer zu wenig zu bieten.

Gesundheit: Maßvoller am Montag und Dienstag! Viel Energie ab Mittwoch, konzentrieren Sie sich aber besser!

Beruf: Verhandlungen und Prüfungen möglichst am Montag und Dienstag! Neue Initiativen ab Mittwoch!



Stier

Liebe: Ruhe bewahren und ehrlich und vernünftig reden am Montag und Dienstag! Ab Mittwoch entspannt sich die Lage wieder spürbar.

Gesundheit: Schalten Sie bis Mitte der Woche zwei Gänge zurück! Große Anstrengungen und Risiken sind tabu.

Beruf: Bleiben Sie im Gespräch und lenken Sie am Montag und Dienstag kontruktiv ein!

Bloß nicht stur!



Zwillinge

Liebe: Liebeshoch am Wochenende. Am Montag und Dienstag aber geduldiger miteinander reden, um Probleme ab Mittwoch zu vermeiden!

Gesundheit: Langsam und konzentriert in die Woche starten, sonst überfordern Sie ab Mittwoch Ihre Nerven!

Beruf: Wichtige Vorsprachen, Verhandlungen und Meetings möglichst am Montag und Dienstag ansetzen!



Krebs

Liebe: Am Montag und Dienstag ist man Ihnen bestimmt sehr gewogen. Bleiben Sie trotzdem locker und verlangen nicht gleich zu viel!

Gesundheit: Sehr gute Konzentration Anfang der Woche. Dann aber nach und nach ein bisschen zurückschalten!

Beruf: Erledigen Sie Wichtiges möglichst bis Dienstag! Da können Sie auch andere besser überzeugen.



Löwe

Liebe: Wer eigene Wünsche zurücksteckt, gibt der Liebe am Wochenden und ab Mittwoch Auftrieb. Ganz cool am Montag und Dienstag!

Gesundheit: Steigen Sie am Montag und Dienstag auf die Bremse und schonen Sie sich! Mehr Power ab Mittwoch.

Beruf: Zurückhaltung am Montag und Dienstag! Am Mittwoch und Donenrstag haben Sie bessere Karten.



Jungfrau

Liebe: Es gibt immer wieder Missverständnisse. Montag und Dienstag sind gute Tage zum Reden. Bloß nicht zu kleinlich ab Mittwoch!

Gesundheit: Viel gelassener am Mittwoch und Donnerstag, sonst überfordern Sie wieder einmal Ihre Nerven!

Beruf: Klärungen am Montag und Dienstag oder am Freitag! Still halten am Mittwoch und Donnerstag!



Waage

Liebe: Wenn Sie mehr Tiefgang zulassen, hält Ihr Liebeshoch an. Grundsätzliches lässt sich am Montag und Dienstag besser klären.

Gesundheit: Verausgaben Sie sich Anfang der Woche nicht zu sehr! Ab Freitag werden Sie Reserven benötigen.

Beruf: Mäßigen Sie diese Woche Ihre Ansprüche etwas, sonst stoßen Sie am Freitag auf Widerstand!



Skorpion

Liebe: Steigen Sie runter von Ihren Erwartungen, mit Druck erreichen Sie gar nichts! Je gelassener und vernünftiger desto besser.

Gesundheit: Erhöhte Vorsicht am Montag und Dienstag! Schonen Sie sich und gehen Sie keinerlei Risiko ein!

Beruf: Verhandeln Sie geduldig und flexibel! Wer sich kämpferisch gibt, zahlt sicher nur drauf.



Schütze

Liebe: Rücksicht und Fairness werden honoriert. Am Mittwoch und Donnerstag haben Sie hervorragende Karten. Da heißt es: Augen auf!

Gesundheit: Es heißt immer noch Nerven schonen. Vor allem am Mittwoch und Donnerstag. Stress reduzieren!

Beruf: Diskussionen vermeiden und lieber auf andere hören! Sonst drohen wieder Fehleinschätzungen.



Steinbock

Liebe: Bereinigende Aussprachen Anfang der Woche könnten der Liebe gut tun. Dann blüht Sie spätestens am Freitag auch wieder auf.

Gesundheit: Konzentration ist das wichtigste Gebot, speziell ab Mittwoch. Am Freitag sind Sie in Bestform.

Beruf: Warten Sie mit wichtigen Vorhaben und Entscheidungen lieber noch bis zum Ende der Woche zu!



Wassermann

Liebe: Dem Liebeshoch am Wochenende könnte Enttäuschung folgen. Bloß keine Kurzschlüsse! Nachdenken und vernünftig darüber reden!

Gesundheit: Langsam und vorsichtig am Montag und Dienstag. Lassen Sie sich doch mal gründlich durchchecken!

Beruf: Nachgiebig und diplomatisch verhandeln! Auf andere zu hören ist konstruktiver als Eigensinn.



Fische

Liebe: Nehmen Sie sich am Montag und Dienstag viel Zeit für die Liebe. Drängen Sie aber nicht, lassen Sie sich einfach verwöhnen!

Gesundheit: Geistig sind Sie Anfang der Woche hellwach. Am Mittwoch und Donnerstag durchatmen und relaxen!

Beruf: Taktieren Sie am Montag und Dienstag geduldig! Keine Diskussionen am Mittwoch und Donnerstag!