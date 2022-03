So wird Ihre Astro-Woche

Ihr MADONNA-Horoskop by Gerda Rogers.

Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Geben Sie sich nicht zu cool - lassen Sie mehr Herz und Nähe zu! Fairness ist auch wesentlich, um Harmonie zu ermöglichen.

Gesundheit: Auch wenn Sie wieder mehr Energie haben, sollten Sie sich Ihre Kräfte vernünftiger einteilen.

Beruf: Sympathien am Montag und Dienstag für Ihre Ideen nutzen! Nicht mit dem Kopf durch die Wand!

Stier

Liebe: Gehen Sie mit Krisen am Montag und Dienstag sehr zurückhaltend um! Warten Sie mit vernünftigen Klärungen bis Mittwoch zu!

Gesundheit: Nichts als Entspannung am Wochenende und erhöhte Vorsicht am Montag und Dienstag! Fuß vom Gas!

Beruf: Halten Sie sich an Vorgaben und seien Sie spätestens am Freitag bereit, sich zu arrangieren!

Zwillinge

Liebe: Viel einfühlsamer am Wochenende! Und warten Sie dann lieber bis Freitag zu, statt von Ihrem Gegenüber zu viel zu fordern!

Gesundheit: Es wird anstrengend. Schonen Sie bis Donnerstag Ihre Nerven! Ab Freitag läuft es wieder besser.

Beruf: Warten Sie mit wichtigen Entscheidung bis Freitag! Ungeduld ist sicher nur kontraproduktiv.

Krebs

Liebe: Liebevolle Aussprachen am Wochende können viel bereinigen. Diese Woche verlangt vor allem größere Kompromissbereitschaft.

Gesundheit: Lassen Sie sich am Wochenende verwöhnen! Gehen Sie diese Woche ökonomisch mit Ihren Kräften um!

Beruf: Konflikte lassen sich mit Geduld lösen, nicht mit Druck. Viel kompromissbereiter am Freitag!

Löwe

Liebe: Wenn Sie nicht bereit sind nachzugeben, werden Sie das Nachsehen haben. Hören Sie also endlich auf die Stimme der Vernunft!

Gesundheit: Zwei Gänge zurückschalten und jegliches Risiko meiden! Ab Freitag ist alles wieder entspannter.

Beruf: Kämpfe sind nur destruktiv und sinnlos. Schauen Sie auf Ihre Finanzen und passen Sie sich an!

Jungfrau

Liebe: Seien Sie verständnisvoller und tolerant, dann haben Sie am Mittwoch und Donnerstag gute Karten. Nur keine Diskussionen!

Gesundheit: Ihre Nerven sind wieder einmal Ihre Schwachstelle. Muten Sie sich also nicht wieder zu viel zu!

Beruf: Seien Sie bereit, Ihre Meinung zu überdenken! Mit Kompromissbereitschaft fahren Sie besser.



Waage

Liebe: Gehen Sie mit Ihren neuen Chancen behutsam und geduldig um! Wenn die Vernunft mitredet, gibt es ab Freitag ein Liebeshoch.

Gesundheit: Überfordern Sie nicht gleich, auch wenn Sie sich wieder stark fühlen. Lassen Sie sich mehr Zeit!

Beruf: Ihr diplomatisches Geschick ist jetzt besonders wichtig. Denken Sie doch etwas pragmatischer!

Skorpion

Liebe: Bleiben Sie im Gespräch, statt sich von Emotionen leiten zu lassen. Vernunft und Kompromissbereitschaft haben Priorität.

Gesundheit: Intellektuell sind Sie stark. Sie könnten sich aber physisch überfordern. Viel vorsichtiger!

Beruf: Lenken Sie in Streitfragen strategisch ein! Setzen Sie auf Zeit und Gesprächsbereitschaft!

Schütze

Liebe: Es kann immer wieder zu Missverständnissen kommen. Kommunizieren und handeln Sie achtsamer und bezähmen Sie Ihre Emotionen!

Gesundheit: Sie sind nervlich ziemlich überreizt. Gönnen Sie sich mehr Erholung und Ruhe! Stress ist tabu.

Beruf: Bestehen Sie nicht auf Ihre Vorstellungen und stimmen Sie pragmatischen, fairen Lösungen zu!



Steinbock

Liebe: Viel einfühlsamer am Wochenende! Wer mehr Gelassenheit entfaltet, eröffnet sich am Mittwoch und Donnerstag neue Chancen.

Gesundheit: Alles im grünen Bereich, wenn Sie sich nicht stressen lassen. Nehmen Sie sich also weniger vor!

Beruf: Es ist nicht leicht, eine klare neue Linie zu finden. Flexibler und improvisationsfreudiger!

Wassermann

Liebe: Brisantes Klima am Montag und Dienstag. Taktieren Sie geduldiger und bemühen Sie sich um einen verständnisvollen Dialog!

Gesundheit: Es könnte sehr herausfordernd werden. Überschätzen Sie sich nicht, langsamer und vorsichtiger!

Beruf: Warten Sie mit wichtigen Entscheidungen bis Freitag zu! Strittige Fragen diplomatisch klären!

Fische

Liebe: Ihre verständnisvolle Art ist Ihre große Stärke. Nur nicht zu schüchtern, Sie können jetzt ruhig einen neuen Anlauf wagen!

Gesundheit: Mittwoch und Donnerstag könnten sehr anstrengend werden. Daher Ruhe und Konzentration bewahren!

Beruf: Auch wenn Sie die richtigen Ideen haben, sollten Sie diese strategisch geduldiger vermitteln.