So wird Ihre Astro-Woche

Ihr MADONNA-Horoskop by Gerda Rogers.

Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Ab Montag sind Ihnen Mars und Venus wieder sehr freundlich gesinnt. Geben Sie der Vernunft und der Liebe eine neue Chance!

Gesundheit: Mit neuer Energie voran! Aber rücksichtsvoll - dann dürfen Sie auch auf Unterstützung zählen!

Beruf: Sichern Sie sich erst einmal wirtschaftlich ab! Dann mit neuen Projekten ab Mittwoch voran!

Stier

Liebe: Jetzt ist größtmögliche Zurückhaltung geboten. Reagieren Sie auf überraschende neue Entwicklungen flexibel und tolerant!

Gesundheit: Es wird sehr herausfordernd und anstrengend. Schalten Sie zurück und bewahren Sie kühlen Kopf!

Beruf: Unerwartete Wendungen? Schalten Sie ja nicht auf stur, Verhandlungsbereitschaft ab Mittwoch!

Zwillinge

Liebe: Venus, Mars und Saturn versprechen nachhaltiges neues Liebesglück. Auch alte Partnerschaften festigen sich jetzt wieder.

Gesundheit: Sie blühen auf und verfügen, speziell ab Mittwoch, über jede Menge neuer Energie und Motivation.

Beruf: Schließen Sie Verhandlungen und Verträge bis Donnerstag ab, sonst wird es wieder schwieriger!

Krebs

Liebe: Mars- und Venus-Opposition sind überstanden. Sagen Sie ja zu neuen Chancen, auch wenn alles noch etwas unausgegoren ist!

Gesundheit: Die extrem mühsame Phase ist überstanden. Mehr Bewegung tut Ihrer Regeneration sicher sehr gut.

Beruf: Es ist Zeit, sich neu zu orientieren. Warten Sie aber mit Verhandlungen noch bis Freitag zu!

Löwe

Liebe: Unter der Mars-, Venus- und Saturn-Opposition könnte es drunter und drüber gehen. Hören Sie auf die Stimme der Vernunft!

Gesundheit: Erhöhte Vorsicht in jeder Hinsicht! Fuß vom Gaspedal, jegliches gesundheitliche Risiko meiden!

Beruf: Wer sich kämpferisch gibt, hat nichts zu gewinnen. Lenken Sie einsichtig und kooperativ ein!

Jungfrau

Liebe: Möglichst gelassen und vernünftig und vor allem aufgeschlossen für neue Ansprüche! Toleranz wird sich am Ende durchsetzen.

Gesundheit: Es ist jetzt wichtig, viel beweglicher zu werden - geistig und körperlich. Arbeiten Sie daran!

Beruf: Mehr Vertrauen in unkonventionelle Lösungen! Wer für Neues offen ist, hat es viel leichter.



Waage

Liebe: Mars, Venus und Saturn lassen Ihr Liebesleben wieder aufblühen und zeigen Ihnen auch, dass Sie auf dem richtigen Weg sind.

Gesundheit: Jetzt haben Sie wieder mehr Energie denn je. Auch Ihre Ausstrahlung sucht wieder ihresgleichen.

Beruf: Vorsprachen und Bewerbungen am Mittwoch und Donnerstag! Sie werden sicher alle überzeugen.

Skorpion

Liebe: Höchste Zurückhaltung, vor allem bis Dienstag! Gesprächsbereitschaft am Mittwoch und Donnerstag kann Schlimmes verhindern.

Gesundheit: Seien Sie auf enorme neue Herausforderungen gefasst und gehen Sie bloß nicht über Ihre Grenzen!

Beruf: Widerstand verschärft Probleme nur. Lenken Sie am Mittwoch und Donnerstag strategisch ein!

Schütze

Liebe: Ihr Liebesleben nimmt neue Fahrt auf. Es wäre trotzdem ratsam, dass Sie auch weiterhin auf die Stimme der Vernunft hören.

Gesundheit: Neuer Schwung, neue Lebensfreude. Überfordern Sie nur Ihre Nerven und Ihre Konzentration nicht!

Beruf: Schauen Sie sich neue Optionen und Kooperationen genau an! Zusagen könnten trügerisch sein.



Steinbock

Liebe: Jetzt sollten Sie die Leine lieber lockerer lassen. Mars und Venus zeigen, dass man sich nicht eingeschränkt fühlen darf.

Gesundheit: Verschaffen Sie sich mehr Bewegung und Abwechslung! Dann stellt sich auch neue Inspiration ein!

Beruf: Verwehren Sie sich nicht gegen neue Entwicklungen. Reden Sie darüber, seien Sie offen dafür!

Wassermann

Liebe: Sagen Sie ja zu einer bewährten Liebe oder zeigen Sie als Single, dass es Ihnen wirklich ernst ist! Dann wird alles besser.

Gesundheit: Es kann anstrengend werden. Muten Sie sich nicht zu viel zu! Sie dürfen sich auch Hilfe holen.

Beruf: Vernünftig und kooperativ, statt kämpferisch! Dann dürfen Sie auch auf Unterstützung zählen.

Fische

Liebe: Nehmen Sie jetzt alles viel leichter und lockerer! Man will vor allem Spaß haben und sich keinesfalls eingesperrt fühlen.

Gesundheit: Bis Donnerstag könnte es etwas mühsam werden. Am Freitag und Samstag sind Sie wieder gut drauf.

Beruf: Es ist wichtig, flexibel auf unerwartete Wendungen zu reagieren. Wirken Sie kooperativ mit!