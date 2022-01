Schön, schöner Make-Up Trends

Bunt gemischt geht es in die Frühjahr-/Sommer-Saison der Make-Up Trends und diesmal ist tatsächlich für jeden etwas dabei.

Besonders erfreulich: die Tendenz hin zu leichterer Foundation. Haut darf Haut sein und auch wie solche aussehen. Außerdem: knallbunter, kunstvoller Lidschatten, der einfach gute Laune macht.

1. New Black Liner

Der Klassiker Lidstrich neu definiert. Von dezentem Puppy Liner bis hin zu langegezogenem Mega-Wing, sexy Foxy Eyes oder extravaganten Doppel-Strich-Kombinationen. Alle Variationen in perfekter präziser Linienführung oder verführerisch smudgy und verblendet.

2. Hingucker-Lider

Pünktlich zu den steigenden Temperaturen wird es sommerlich bunt um die Augen. Passend zum Modetrend Colour-Blocking kommt auch der Lidschatten in kräftigen Neon-Farben daher, gerne auch in wilden Farbkombinationen. Besonders beliebt auf den Laufstegen: neon-orangene Akzente und Grün gepaart mit Königsblau. Tipp: Um einen wirklich knalligen Farbeffekt zu erzielen, weißen Lidschatten als Basis auftragen damit die Pigmente ihre volle Farbkraft entfalten können.

© Getty Images ×

3. Leichte Foundation

Es wird zart und natürlich mit einem glowy Finish. Der barely-there Look erlaubt Haut wieder auszusehen wie Haut: unperfekt, texturiert und manchmal glänzend. Im Sommer bietet sich hier besonders getönte Sonnencreme an. So kann ein natürliches Finish erzielt werden und die Haut wird vor der im Sommer besonders starken UV-Strahlung geschützt. Infolge beugt man vermehrter Hautalterung und Faltenbildung im Alter vor und sieht nebenbei wunderbar natürlich und frisch aus.

© Getty Images ×

4. Dunkle Beerenlippen

Fruchtig-kräftig, mal verführerisch, mal edgy und cool wirken Lippen in dunklen Rot-, Lila- oder Pinktönen. Mit glossy Finish wirkt der Look etwas softer, in matt eine Spur härter und punky. So steht langen Sommernächten auf luftigen Terrassen oder an anderen Outdoor-Party-Locations nichts mehr im Wege!

© Getty Images ×

5. Blush, Blush, Blush

Ein Trend der den Sozialen Medien entsprungen und seinen Weg auf die Laufstege der Houte Couture geschafft hat: kraftvoll aufgetragener Blush. Man erinnert sich dunkel an die, auf TikTok ihr Unwesen treibenden eGirls, die auch nicht davor zurückschreckten auch ihre Nase ordentlich mit Blush zu bedenken. Das bleibt uns Gottseidank erspart. Allerdings darf Blush sehr großzügig aufgetragen werden und wird auch nicht verblendet. Gerne auch an ungewöhnlichen Stellen und nicht wie gewohnt ausschließlich auf den Wangenknochen: unterhalb der Augen oder seitlich an den Schläfen hinaufziehend bis hinein in die Augenfalte. Hierbei lautet das Motto: Mehr ist mehr!

6. Monochromes Make-Up

Teracotta, Pfirsich, warme Braun- und Orangetöne. Bereits im vergangenen Jahr kam keiner am Monochrom-Trend vorbei. Der komplette Make-Up Look – Lippen, Lider, Wangen – wird in einem warmen Farbton gehalten. Das verleiht sofort Lebendigkeit und Frische und ein sonnengeküsstes Finish. Wem der Trend etwas zu gewagt ist, der kann natürlich auch auf einzelne Akzente setzen.