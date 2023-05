Vintage ist DER Brautmoden-Trend 2023

Brautkleider aus zweiter Hand erfreuen sich immer mehr Beliebtheit.

Nachhaltigkeit und Individualität spielen eine immer größere Rolle für Konsument:innen und sorgen dafür, dass auch bei Hochzeitskleidern die Nachfrage nach Vintage-Modellen steigt. Da selbst das schönste Kleid in der Regel nur einmal getragen wird, kaufen immer mehr Bräute auf Second-Hand-Plattformen und bringen ihre Brautkleider nach der Hochzeit auch wieder dorthin zurück.

Es muss nicht immer etwas Neues sein

Der Wonnemonat Mai markiert den Beginn der Hochzeitssaison. Wer einen der wohl schönsten Tage im Leben plant, muss einiges bedenken. Das beginnt bei der Suche nach dem perfekten Kleid oder dem passenden Anzug, geht von der Location über die Outfits der Brautjungfern bis hin zur Dekoration. Doch dabei muss es nicht immer etwas Neues sein. Und so ist Hochzeitsausstattung vom willhaben-Marktplatz frei nach dem Motto „Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geborgtes, etwas Blaues“ in den vergangenen Jahren immer salonfähiger geworden. Denn: Wer seine Hochzeit - zumindest teilweise - Second Hand zelebriert, spart nicht nur bares Geld, sondern sagt auch besonders nachhaltig „Ja, ich will!“.

390 Euro für ein Hochzeitskleid in neuem bzw. neuwertigem Zustand

Bereits 2022, dem Jahr der Hochzeits-Comebacks nach der Pandemie, hat die Anzahl der Stichwortsuchen nach dem „Hochzeitskleid“ bzw. dem „Brautkleid“ ein besonderes Hoch erlebt – Werte, die im Laufe des ersten Quartals 2023 abermals getoppt werden konnten. Aktuell ist Brautmode auf willhaben weiterhin heiß begehrt. Und so befindet sich das Stichwort „Brautkleid“ unter den fünf meistgesuchten Begriffen in der Kategorie „Damenmode“.

Ob ein zeitlos-schlichtes Kleid, ein raffiniertes Boho-Dress oder ein traditionelles Hochzeits-Dirndl - Ehefrauen in spe, die auf dem willhaben-Marktplatz nach einer ganz besonderen Robe suchen, haben die Qual der Wahl. Denn: Aktuell warten auf willhaben mehr als 16.000 Hochzeitskleider auf die Braut, die sich traut. Besonders begehrt sind dabei laut willhaben-Stichwortsuchen Roben der Marken Anna Kara, Noni, Pronovias, La Sposa und Herve Paris. Ein überwiegender Teil aller Brautkleider befindet sich dabei in bestem Zustand, im Durchschnitt kostete ein neues bzw. neuwertiges Hochzeitskleid auf willhaben zuletzt 390 Euro.