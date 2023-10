× Sportmode: Die besten Brands für Fitness-Kleidung

Wo findet man diesen Herbst die besten Leggings, den bequemsten Hoodie oder die coolste Sweatjacke? Wir verraten die aktuellen Lieblingsbrands der Redaktion.

Sport ist Fashion-Mord – das mag zwar einmal wahr gewesen sein, doch mittlerweile können Work-out-Looks ganz schön schick sein. Der beste Beweis dafür ist der aus der Pandemie entstandene Athleisure-Trend, der bewusst darauf setzt, Komfort in die Welt von High-Street und High-End-Fashion zu bringen. Doch wo findet man die beste Sportbekleidung, die man auch problemlos auf den Straßen der großen Modemetropolen tragen kann? Wir verraten die aktuellen Lieblingsbrands der Redaktion.

Puma x Peek&Cloppenburg

© Puma x P&C ×

Peek & Cloppenburg und Puma präsentieren eine exklusive Kollektion, die nicht nur Trends setzt, sondern auch eine Botschaft der Selbstentfaltung und Selbstakzeptanz trägt. Die „Express Your True Self“-Kollektion steht für Diversity und Inclusivity. Die Kollektion umfasst 16 coole Streetstyle-Pieces in 5 verschiedenen Colorways. Und das beste: Alle Styles der Kollektion sind Unisex. peek-cloppenburg.at

lululemon x Zalando

© Zalando ×

Gegründet in Vancouver und in Los Angeles zum Star der Yoga-und Fitness-Bekleidungsbranche avanciert. Wer in Beverly Hills die Sonne grüßt, der hat mit Sicherheit ein Teil von Lululemon im Schrank. Die Celebrity-Wear setzt nun in Europa zum großen Sprung an und launcht auf Zalando. Das umfassende Sortiment besteht aus Trainings-, Lauf-, Yogaund Lifestyle-Bekleidung sowie Accessoires und eignet sich für viele sportliche Aktivitäten. zalando.at

Savage Fenty x League

© Savage x League ×

Als neueste Sport-Kollektion kündigt Rihannas Kultbrand eine Kooperation mit League an. Die Fußball-inspirierten Trackpants, Sportjacken und Shorts wurden für die Kampagne natürlich von dem Popstar selbst in Szene gesetzt. Die Sängerin setzt dabei auf ein Styling mit High Heels - in den Pieces kann man sich also durchaus auch außerhalb des Fitness Studios blicken lassen. savagex.de