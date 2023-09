So langweilig wie möglich: Im Herbst liegen Basics im Trend

Im Herbst wird es langweilig - zumindest was die Mode betrifft. Denn klassische Basic-Teile liegen jetzt im Trend.

Auffällige Naked-Dresses und knallig-bunte Looks werden nun abgelöst. Im Herbst lautet die modische Prognose: Zeitlose Basics, gedeckte Nuancen und klassische Schnitte liegen jetzt im Trend.

Klassiker im Schrank

Während im Sommer noch Stars wie Rita Ora in transparenten Kleidchen über den Roten Teppich schritten, macht sich nun der Gegentrend breit. Bei der "Stillen Luxus"-Ästhetik dreht sich alles um Looks, die so aussehen, als käme man frisch vom Elite-Internat. Gefragt sind weiße T-Shirts, Denim-Hosen und die Farbe Grau. Simple Outfits, bei denen es sich um Klassiker im Schrank dreht, stehen jetzt im Mittelpunkt.

Jenner kombiniert eine Jean mit einem weißen T-Shirt und einer Lederjacke. Bieber setzt auf die Klassik-Kombi: Jeans und T-Shirt. Das It-Girl trägt eine Jeans, einen schwarzen Pullover und dazu eine Statement-Sonnenbrille. Hadid trägt eine schwarze Hose mit einem Oversize-Hemd.

Out sind Logos, auffällige Silhouetten und bunte Pieces.

Stiller Luxus bei Prada & Co.

Auch auf den Runways und in den Kollektionen der großen Modehäuser finden sich klassische Styles wieder. Von Prada bis Bottega Veneta sind in den Herbst/Winter-Kollektionen klassische Jeans, Tank-Tops und unauffälliger Strick hoch im Kurs.

© Prada Das italienische Modehaus setzt im Herbst/Winter auf zeitlose Pieces, etwa grauen Strick. ×

Mühelos elegant

Ob der neue Modetrend auch Red-Carpet-tauglich ist, wird sich bei den kommenden Veranstaltungen im Herbst herausstellen. Im Alltag vereinfachen "langweilige" Outfits jedoch vieles. Mit den passenden Accessoires, sei es eine bunte Tasche, Statement-Kette oder einem Ledergürtel lässt sich dennoch viel aus den Looks herausholen.