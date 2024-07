× Konzert-Looks für Taylor Swift: Die schönsten Eras Tour Outfits

Aktuell tourt Taylor Swift noch durch Deutschland, in wenigen Wochen ist sie auch endlich in Wien. Gleich drei Konzerte der beliebten Pop-Ikone finden in der österreichischen Hauptstadt statt. Der passende Swiftie-Look darf hier natürlich nicht fehlen!

Vom 8. bis 10. August ist es endlich so weit: Taylor Swift bringt ihre rekordbrechende Eras-Tour nach Wien. Höchste Zeit, uns zu überlegen, was man zu dem Event anzieht. Dank elf verschiedener musikalischer Eras sind die Möglichkeiten endlos. Denn wenn Taylor Swift und ihre Fans für eines bekannt sind, dann dafür auch mit ihren Outfits ihre persönliche Lieblings-Ära von Swift zu feiern. Was sollte man beim Eras Tour Look beachten? Taylor Swifts Fans, die sogenannten "Swifties", lieben es sich besonders viele Gedanken um den perfekten Konzert-Look zu machen. Inspirieren lassen sie sich von den Outfits des Popstars, ihren Kostümen aus Musikvideos oder auch an den jeweiligen Album-Farben. Ganz egal, von welchem Song oder Bühnen-Look Sie sich inspirieren lassen, mit glitzernden Elementen und bunten Details liegen Sie goldrichtig. Auch funkelndes Make-up oder knallig-roter Lippenstift (wie ihn Taylor liebt) ist eine gute Wahl. Die schönsten Eras Tour Outfits 1. “Lover”-Look © Getty Images × Lesen Sie auch So sehr beeinflussen Beyoncé und Taylor Swift unsere Kaufentscheidungen Dass die beiden Mega-Stars Taylor Swift und Beyoncé neue Songs veröffentlicht haben, beschert nicht nur der Musikbranche immense Umsätze. Auch bei einigen Mode-Unternehmen wird das Geschäft ordentlich angekurbelt.

Taylor Swift verzückt Fans in Gelsenkirchen auch mit Deutsch-Kenntnissen Von 8. bis 10.Augsut lässt Taylor Swift Wien ausflippen. In Gelsenkirchen gab's dafür die Direktiven. Auch mit Ansagen auf Deutsch! Im Publikum war auch ihr Travis mit dabei. .

Taylor Swift könnte Wien 100 Millionen Euro bescheren Vom 8. bis 10. August blickt die Popwelt nach Wien. Taylor Swift lässt gleich drei Mal das Happel Stadion beben. Die Wertschöpfung ist enorm. Die “Lover”-Ära bei Taylor Swifts “Eras”-Tour ist von ihrem gleichnamigen Album inspiriert. Wie das Albumcover, dominiert eine Farbpalette aus Blau, Lila und Rosa, kombiniert mit viel Glitzer. Wer sich nicht wie Taylor Swift einen maßgeschneiderten Versace-Bodysuit und glitzernde Louboutin-Stiefel leisten will, greift am besten zu schimmernden Ballerinas und glitzernden Zweiteilern. Netzstrumpfhosen und pastellfarbene Accessoires wie transparente Sonnenbrillen perfektionieren den "Lover"-Look. 2. “Fearless”-Look © Getty Images × Im “Fearless”-Teil der Show dreht sich alles um Teenie-Träume und enttäuschte Hoffnungen. Modisch bedeutet das Fransen und Metallic-Töne! Ein goldenes Pailletten-Top oder ein Hüftgürtel mit Fransen kreiert den perfekten Look und kann auch im Sommerurlaub wieder getragen werden. 3. “Red”-Look © Getty Images × Passend zum Albumtitel “Red” steht hier die Farbe Rot im Vordergrund. Ob bei den Songs “22” oder “I Knew You Were Trouble”, Rot ist unverzichtbar und gleichzeitig eine Trendfarbe für 2024. Von hellem Tomatenrot bis tiefem Burgunder – mit einem roten Kleid oder roten Accessoires kann man nicht falsch liegen! 4. “Speak Now”-Look © Getty Images × Für den “Speak Now”-Teil, in dem Taylor “Enchanted” performt, ist ein romantischer Look ideal. Setzen Sie auf Rüschen, Cottage-Core-Vibes und Glitzer-Accessoires wie Clip-in-Schmetterlinge für ein verzauberndes Outfit. 5. “Reputation”-Look © Getty Images × In der “Reputation”-Ära lebt Taylor ihre dunkle Seite aus. Bühnenoutfits wie ein rot-schwarzer Bodysuit mit Schlangen-Muster passen perfekt dazu. Für Fans vor der Bühne sind schwarze Pailletten-Kleider und Leder-Boots eine passende Wahl. 6. “Folklore” und “Evermore”-Look © Getty Images × Die Looks der kombinierten “Folklore” und “Evermore”-Ära sind von warmen, erdigen Tönen geprägt. Ein Boho-Kleid mit floralen Prints oder Stickereien ist hier genau richtig. 7. “Coastal Cowgirl”-Look © Getty Images × Roberto Cavalli hat den Pailletten-Zweiteiler für Taylor Swifts “Blank Space”, “Shake It Off” und “Wildest Dreams” Ära entworfen. Für einen passenden Konzert-Look können Sie sich aber auch vom maritimen Albumcover inspirieren lassen und einen “Coastal Cowgirl”-Look mit Streifenbluse, Jeans-Shorts und hellen Cowboy-Boots kreieren. 8. “Office Siren” und “Dark Academia”-Stil © Getty Images × Das am 19. April 2024 veröffentlichte elfte Studioalbum “The Tortured Poets Department” wird ebenfalls bei der “Eras”-Tour performt. Taylors beeindruckendster Look dabei ist ihr Zeitungs-Kleid. Für den perfekten TTPD-Konzert-Look können Sie sich vom “Office Siren”-Trend oder “Dark Academia”-Stil inspirieren lassen und Anzughosen, schlichte Blazer oder dunkle Rosenmotive tragen. 9. "Midnights"-Look © Getty Images × Die “Midnights”-Ära, die Taylor Swifts Reflektion auf vergangene Versionen ihrer selbst darstellt, ist perfekt, wenn Sie sich an einem Mitternachtshimmel orientieren. Tiefblaue Outfits mit Glitzer-Elementen fangen den melancholischen Stil dieses Konzert-Teils ein. 10. Taylor Swift Merch-Artikel © Getty Images × Aufwändige Eras Tour Outfits sind bei vielen Swifties zwar beliebt, aber wenn die Zeit bis zum Konzert knapp wird, sind Taylor Swift T-Shirts mit Songtexten immer eine gute Wahl.