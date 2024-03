Wie lässt sich im H&M Sale das Beste herausholen? Wir verraten Ihnen die besten Tipps, um Ihre Favoriten zu einem noch günstigeren Preis zu ergattern.

Es gibt wohl eine Zeit im Jahr, auf die viele Fashion-Fans sehnsüchtig warten: der H&M-Sale. Hier findet man eine breite Auswahl an zeitlosen Klassikern und aktuellen Trends zu vergünstigten Preisen. Von Kleidungsstücken über Beauty bis hin zu Accessoires – H&M deckt sämtliche Stilrichtungen ab und begeistert seine Kunden Jahr für Jahr aufs Neue. Neben dem klassischen Sortiment bietet H&M auch eine hochwertige Premium-Linie sowie exklusive Designer-Kollektionen, die modebewusste Damen in Entzücken versetzen.

Aktuelle Angebote & Aktionen bei H&M

Aktuell lockt H&M Österreich mit seinen Angeboten namens Letzte Chance im Online-Shop. Dort bietet H&M Rabatte von bis zu 70% auf ausgewählte Kleidungsstücke wie Hemden, Hosen, Kleider, Bademode und vieles mehr an. Dieser Sale umfasst eine Vielzahl von Produktkategorien, darunter Damen-, Herren- und Kinderbekleidung.

Die Sonderangebote finden Sie, indem Sie im H&M Online-Shop auf die Kategorie "Damen", "Herren" oder "Kinder" klicken. Nun erscheint unter dem Reiter "Nach Produkten einkaufen" der Punkt "Letzte Chance".

Wann startet der H&M Ausverkauf in Österreich?

Um die besten Schnäppchen bei H&M zu ergattern, ist es wichtig, die Sale-Termine im Auge zu behalten, die üblicherweise in den Kalenderwochen 25 und 52 stattfinden. Neben den saisonalen Ausverkäufen im Winter und Sommer gibt es auch den beliebten Mid-Season-Sale, der zweimal jährlich stattfindet und attraktive Deals bietet.

Wo finde ich aktuelle Angebote von H&M in Österreich?

Aktuelle Schnäppchen von H&M Österreich finden Sie am besten auf der offiziellen Seite oder in der App des Unternehmens. Auch in Geschäften finden Sie oft eigene Abteilungen mit Sonderangeboten, die explizit ausgewiesen sind.

Beliebte H&M Produkte im Sale

Im H&M Online Shop Sale sind besonders beliebte Produkte oft schnell vergriffen, daher lohnt es sich, regelmäßig nachzuschauen. Klassiker wie Basic-T-Shirts, Jeans und Sportbekleidung erfreuen sich großer Beliebtheit und sind oft zu reduzierten Preisen erhältlich. Auch Accessoires wie Schals, Taschen und Schmuck sind im Sale gerne gesehene Schnäppchen, die jedes Outfit aufwerten.

Die besten H&M Jacken mit Rabatt

Einreihiger Blazer - Hier finden

© H&M ×

Der einreihige Blazer besticht durch sein fallendes Revers und eine lockere Passform, die ihm eine lässige Eleganz verleiht. Das ist ein Blazer, der in jede Businessmode passt.

Preis: Reduziert von 40,99€ auf 20,99€

Material: 70% LENZING™ ECOVERO™ Viskose, 23% Recycelter Polyester

Eigenschaften: Gefütterter Blazer mit lockerer Passform.

Besonderheiten: Mit Schulterpolstern und Details.

Vorteile: 49% Rabatt

Aktuellen Preis hier prüfen.



Steppjacke in Frühlingsfarbe - Hier finden

© H&M ×

H&M präsentiert diese leicht wattierte Kurzjacke aus gestepptem Nylon mit Kragen, die sowohl Wärme als auch Stil bietet. Frisch aus der Frühlings-Kollektion und schon mit unschlagbarem Rabatt.

Preis: Reduziert von 44,99€ auf 16,99€

Material: 100% Polyester

Eigenschaften: Gefütterte Steppjacke in frühlingshafter Farbe

Besonderheiten: Mit geknöpften Manschetten

Vorteile: 62% Rabatt

Aktuellen Preis hier prüfen.



Oversized Jacke - Hier finden

© H&M ×

Diese H&M Oversize Jacke mit Rundausschnitt und Schulterpolstern gehört in jeden Kleiderschrank. Jetzt mit schicken 40% Rabatt auf der Website der Marke.

Preis: Reduziert von 69,99€ auf 41,99€

Material: 100% Polyester

Eigenschaften: Gefütterte Jacke aus Strukturstoff

Besonderheiten: Mit offenen Kanten

Vorteile: 40% Rabatt

Aktuellen Preis hier prüfen.



Die besten H&M Kleider mit Rabatt

Geripptes Strickkleid - Hier finden

© H&M ×

Das gerippte Strickkleid in Naturfarbe ist ein zeitloses Stück, das sich perfekt für verschiedene Anlässe eignet. Selbst ohne eigenen H&M Rabattcode bekommen Sie dieses Kleid um 39% weniger.

Preis: Reduziert von 35,99€ auf 21,99€

Material: Polyester 53%, Polyacryl 45%, Wolle 2%

Eigenschaften: Mit V-Ausschnitt, überschnittenen Schultern und langen, weiten Ärmeln.

Besonderheiten: Kurzes Kleid aus weichem Rippstrick mit Wollanteil.

Vorteile: 39% Rabatt

Aktuellen Preis hier finden.



Blusenkleid mit Gürtel - Hier finden

© H&M ×

Sammeln Sie Conscious Punkte mit diesem nachhaltigen Blusenkleid mit Gürtelist. Finden Sie dieses Angebot auf der offiziellen Seite der Marke.

Preis: Reduziert von 40,99€ auf 28,99€

Material: 100% Baumwolle

Eigenschaften: Wadenlanges Blusenkleid mit V-Öffnung

Besonderheiten: Kurze Ärmel mit fixiertem Umschlag, abnehmbarer Bindegürtel.

Vorteile: 29% Rabatt

Aktuellen Preis hier prüfen.



Langes Chiffron Kleid - Hier finden

© H&M ×

Das lange ärmellose Kleid aus durchscheinendem Chiffon besticht mit einem tiefen V-Ausschnitt vorne und hinten, sowie einem abnehmbaren Bindegürtel. Dieses Kleid ist alles, was das Frauen-Herz diesen Sommer begehrt.

Preis: Reduziert von 74,99€ auf 37,99€

Material: 100% Polyester

Eigenschaften: Ärmelloses Chiffronkleid mit V-Ausschnitt

Besonderheiten: Abnehmbarer Bindegürtel

Vorteile: 40% Rabatt

Aktuellen Preis hier prüfen.



Die schönsten H&M Schuhe mit Rabatt

Sneaker Espadrilles mit Rabatt - Hier finden

© H&M ×

Die H&M Sneaker Espadrilles sind geschnürte Sneaker aus Baumwolltwill, die sowohl Komfort als auch Stil vereinen. Alle Farben und Größen finden Sie auf der H&M Österreich Seite.

Preis: Reduziert von 30,99€ auf 21,99€

Material: Baumwolle 80%, Jute 20%

Eigenschaften: Geschnürte Sneaker aus Baumwolltwill.

Besonderheiten: Mit Plateau und geflochtenem Juteband an der Sohle.

Vorteile: 29% Rabatt

Aktuellen Preis hier prüfen.



Espadrille Sandalen mit H&M Rabatt - Hier finden

© H&M ×

Die H&M Sandalen zeichnen sich durch ihre Ziersteppungen, die breiten Fußriemen und seitlichen Cut-outs aus. Die Online-Bewertungen sprechen für sich: Dieser Schuh ist das It-Piece 2024.

Preis: Reduziert von 39,99€ auf 19,99€

Material: 100% Polyester

Eigenschaften: Sandalen mit Ziersteppungen.

Besonderheiten: Breite Fußriemen mit seitlichen Cut-outs.

Vorteile: 50% Rabatt

Aktuellen Preis hier prüfen.



Ledersandalen mit Perlen und H&M Rabatt - Hier finden

© H&M ×

Im H&M Sale findest du aktuell Ledersandalen aus weichem Leder mit schönen Details. Der breite Fußriemen ist mit kleinen Plastikperlen besetzt.

Preis: Reduziert von 54,99€ auf 27,99€

Material: 100% Leder mit Baumwolle

Eigenschaften: Sandalen aus weichem Leder

Besonderheiten: Breiter, mit kleinen Plastikperlen besetzter Fußriemen.

Vorteile: 49% Rabatt

Aktuellen Preis hier prüfen.



Außergewöhnliche Accessoires im Ausverkauf

Mini Shopper mit H&M Rabatt - Hier finden

© H&M ×

Die kleine Shoppingtasche von H&M besteht aus einer Jutemischung und ist mit einem Jacquardmuster verziert. Diese Tasche vereint Funktionalität mit einem trendigen Design und ist perfekt für den Einkaufsbummel oder den täglichen Gebrauch geeignet.

Preis: Reduziert von 24,99€ auf 17,99€

Material: 100% Polyester

Eigenschaften: Kleine Shoppingtasche aus einer Jutemischung mit Jacquardmuster.

Besonderheiten: Verstellbarer, abnehmbarer Schulterriemen

Vorteile: 28% Rabatt

Aktuellen Preis hier prüfen.



Schwarzer Shopper - Hier finden

© H&M ×

Der schwarze Shopper verfügt über kurze Griffe sowie einen abnehmbaren und verstellbaren Schulterriemen. Diese vielseitige Tasche bietet nicht nur praktischen Stauraum, sondern auch Flexibilität beim Tragen und passt perfekt zu verschiedenen Outfits.

Preis: Reduziert von 35,99€ auf 21,99€

Material: 100% Polyester

Eigenschaften: Shopper mit kurzen Griffen.

Besonderheiten: Verdeckter Magnetverschluss und ein Innenfach mit Zipper.

Vorteile: 39% Rabatt

Aktuellen Preis hier prüfen.



Geknüpfte Pouch Tasche - Hier finden

© H&M ×

Diese auffällige, geknüpfte Tasche ist pinkfarbenen Kordeln versehen. Die charmante Tasche bietet nicht nur einen stilvollen Look, sondern auch praktischen Stauraum für Ihre Essentials.

Preis: Reduziert von 30,99€ auf 20,99€

Material: 100% Polyester

Eigenschaften: Kleine, geknüpfte Tasche mit Kordelzug

Besonderheiten: Zwei dicke Kordelgriffe.

Vorteile: 32% Rabatt

Aktuellen Preis hier prüfen.



Badebekleidung mit Rabatt

Badeanzug mit High Leg - Hier finden

© H&M ×

Dieser gefütterte Badeanzug mit schmalen Trägern macht schöne lange Beine. Ebenfalls im Angebot ist das H&M Strandkleid in derselben Farbe.

Preis: Reduziert von 27,99€ auf 13,99€

Material: Polyamid 80%, Elasthan 20%

Eigenschaften: Hoher Beinausschnitt mit mittelbedeckender Rückseite.

Besonderheiten: Cups mit herausnehmbaren Einlagen

Angebot: 32% Rabatt

Aktuellen Preis hier prüfen.



Badeanzug Schwarz im Angebot - Hier finden

© H&M ×

Dieser schwarze Badeanzug ist ein Must-Have in deinem Kleiderschrank. Er besteht aus einem innovativen Material, das sich um eine Größe dehnt und immer seine Form behält.

Preis: Reduziert von 105,00€ auf 63,00€

Material: Polyester 95%, Elasthan 5%

Eigenschaften: Essential, das immer getragen werden kann.

Besonderheiten: Aus einem innovativen Material, das sich um eine Größe dehnen kann.

Angebot: 40% Rabatt

Aktuellen Preis hier prüfen.



Bikini im Angebot - Hier finden

© H&M ×

Dieser Bikini besteht aus einem schnell trocknenden, weichen Stoff, der aus recycelten Garnen hergestellt wird. Und das Beste? Beide Teile sind im Angebot!

Preis Oberteil: Reduziert von 35,00€ auf 21,00€

Preis Unterteil: Reduziert von 35,00€ auf 21,00€

Material: Polyester 83%, Elasthan 17%

Eigenschaften: Schöne, schnelltrocknende Bikini Kollektion

Angebot: 40% Rabatt

Aktuellen Preis für Bikinioberteil hier prüfen.

Aktuellen Preis für Bikiniunterteil hier prüfen.

Tipps zum Sparen bei H&M Österreich

Hier sind einige zusätzliche Tipps, um bei H&M noch mehr zu sparen und Ihre Lieblingsstücke zu günstigeren Preisen zu ergattern:

Entdecken Sie das Online-Outlet Afound: Shoppen Sie bei Afound, einem Outlet der H&M Group, um Kleidungsstücke und Accessoires von verschiedenen Marken mit großen Rabatten zu finden. Hier können Sie bis zu 70 Prozent sparen und regelmäßig exklusive H&M Rabattcodes nutzen. Profitieren Sie vom H&M Member-Programm: Werden Sie Club Mitglied im H&M Member-Bereich, um ab einem Einkauf von 30€ immer kostenlosen Versand zu bekommen. Außerdem können Sie (Conscious) Punkte sammeln, die wiederum weitere H&M Rabatte freischalten. Nutzen Sie den Geburtstagsrabatt: Als Member erhalten Sie automatisch einen H&M Rabattcode an Ihrem Geburtstag, den Sie auf ein Produkt anwenden können. Je nachdem, wie viele Punkte Sie schon als Member gesammelt haben, sparen Sie mit Ihrem H&M Gutschein zwischen 25 und 30 Prozent. Nutzen Sie den 10% Studentenrabatt: Um den H&M Studentenrabatt von 10% zu erhalten, müssen Sie zunächst H&M Member werden. Wenn Sie bereits Mitglied sind, registrieren Sie sich beim H&M Partner Student Beans und sicheren Sie sich Ihren 10% H&M Rabattcode. Anschließend können Sie diesen Code beim Einkauf an der Kasse eingeben. Abonnieren Sie den H&M Newsletter: Melden Sie sich für den H&M Newsletter an, um regelmäßig exklusive Angebote und Sonderaktionen direkt in Ihr E-Mail Postfach zu erhalten. Außerdem erhalten Sie oft frühzeitigen Zugang zu bevorstehenden Verkäufen und einen H&M Rabattcode in Höhe von 10% für Ihre Anmeldung.

Diese Tipps helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Einkauf bei H&M herauszuholen und dabei gleichzeitig Ihren Geldbeutel zu schonen.

Clever sparen bei H&M: Unser Fazit

Es gibt viele Möglichkeiten, um beim Einkaufen bei H&M Österreich Geld zu sparen. Durch die Mitgliedschaft im H&M Member-Programm, die Nutzung von Rabattaktionen und Gutscheincodes sowie das Ausnutzen von Sonderangeboten und exklusiven Deals können Sie Ihre Lieblingsstücke zu erschwinglichen Preisen ergattern. Es lohnt sich also, unsere Tipps auszusprobieren, um Ihr Einkaufserlebnis bei H&M noch angenehmer und günstiger zu gestalten.