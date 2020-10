Star-Wars-Helden fürs Handgelenk

Wer ist Ihr Lieblingsheld aus der Star-Wars-Saga? Jetzt können Sie Chewbacca, R2D2 oder C-3PO überal hin mitnehmen - am Handgelenkt oder als Anhänger an der Halskette. Mit Anfang Oktober launchte der Schmuckhersteller Pandora die spacige Kollektion. Die Designer von Pandora arbeiteten während des Entstehungsprozesses eng mit Lucasfilm zusammen. „Die Star Wars-Galaxie ist außergewöhnlich phantasievoll, mit detailreichen Charakteren und unglaublichen Abenteuern - der perfekte Rahmen für Pandora. Es gibt Nichts, das wir mehr lieben, als unseren Fans in ihre Lieblingswelten tauchen zu lassen", sagt Stephen Fairchild, Chief Creative Officer von Pandora. Was uns besonders an der Zusammenarbeit gefällt? Die 12-teilige Linie besteht aus 71% recycelten Metallen.

Die Pandora x Star Wars™Kollektion umfasst zehn Charms (ab 39 Euro), ein Armband und ein Limited Edition Sammlercharme. Sie ist ab sofort online und in den Pandora Stores erhältlich.



