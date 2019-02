Wir wollen diese Cat-Eye-Shades!

Mit dem warmen Wetter am Wochenende hat der Frühling an die Tür geklopft. Spätestens jetzt sind Fashionistas auf der Suche nach der perfekten Sonnebrille für die kommende Saison. Wer es gerne nachhaltig mag, aber in Sachen Glamour keine Abstriche machen will, der liegt mit Stella McCartney goldrichtig: Die Sonnenbrillen werden aus Bio-Acetat hergestellt.

Natural Diva!

Diese Saison diente der Designerin der Handtaschen-Klassiker "Falabella" als Inspirationsquelle. Die Kettendetails erinnern an die It-Bag und sorgen für eine Extraportion Coolness. Die dramatische Cat-Eyes-Form weckt die Diva in Ihnen!

Gesehen bei edel-optics.at um 197,49 Euro Link