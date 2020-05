Lash-Superhero

Stylisten haben sie immer dabei und auch Herzogin Meghan schwört auf die Marke Maybelline, wenn es um einen tollen Wimpernaufschlag geht. Unser Favorit für den Sommer: Die Lash Sensational Luscious with Oil Blend von Maybelline Wimperntusche mit ihrem präzisen Bürstchen und der geschmeidigen Formulierung. Für einen XL-Wimpern-Effekt und ein Extra an Pflege. Plus: Die Mascara ist im Nu abgeschminkt, ganz ohne Rubbeln!

Extra-Pflege Mit feinem Hagebuttenöl: Lash Sensational Luscious with Oil Blend von Maybelline um 10,95 Euro.