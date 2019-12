Chinesisches Jahr der Maus mit Jerry und Etro

Tom & Jerry treffen auf Fashion. Das italienische Traditionshaus Etro bringt zum Jahreswechsel und dem chinesischen "Jahr der Maus" eine Cartoon-Kollektion mit den sweeten Zeichentrickhelden heraus. Die Capsule Collection umfasst T-Shirts, Hemden, Foulards, Taschen und kleine Lederwaren mit bekannten Items aus der Etro-Kollektion. Unser Favorit: Das rote Shirt mit Jerry-Motiv auf Vorder- und Rückseite (um 195 Euro).



Die Capsule ist ab sofort in limitierter Auflage in den ETRO-Boutiquen in Europa, den USA, China, Japan und Singapur sowie auf etro.com erhältlich.

© Etro / Warner Bros.