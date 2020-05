2-in-1-Tasche von Michael Kors

An Rattan-Taschen führt diese Saison gar nichts vorbei. Das Tolle an diesem Trend: Es handelt sich hierbei um einen zeitlosen Look, denn Sommer, Sonne und Strand sind seit jeher mit gewebten Naturmaterialien verbunden. Das Label Michael Kors liefert uns mit der Malibu-Bag ein besonders wandelbares It-Piece, das sich sowohl als Schultertasche mit Riemen als auch als elegante Clutch zum Abend-Look tragen lässt. Das Logo in Gold verleiht dem Stück das luxuriöse Tüpfelchen auf dem i.

Die Malibu Clutch von Michael Kors ist in zwei Farben um 225 Euro erhältlich link