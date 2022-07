Sexy Shooting: Victoria Beckham am Vogue-Cover

Victoria Beckham ziert das Cover der australischen Vogue.

„Das ist mein 29. Vogue-Cover! Wow! Da bin sogar ich beeindruckt", freut sich Designerin Victoria Beckham auf Instagram. Der ehemalige „Spice Girls“-Star ziert das Juli-Cover der australischen Vogue. Auch die restlichen Aufnahmen der Mode-Strecke können sich sehen lassen.

Komplimente auf Instagram

In Spitzendessous, zarten Netzteilchen, kombiniert mit voluminösen Daunenjacken zeigt die 48-Jährige, dass sie zu Recht als Fashion-Ikone gilt.Auch ihre Fans sind begeistert. Auf Instagram schreibt eine Followerin: „Du bist einfach eine Königin!“ Und ein weiterer Fan kommentiert: „Okay, DAS nenne ich Girl Power!“

Lob an das Vogue-Team

"Ich bin so stolz auf mein neuestes @vogueaustralia-Cover, das morgen am Kiosk erscheint! Küsse und ein Dankeschön an das unglaubliche Team!", lässt Posh Spice wissen. Da dürfen die Fans wohl sicher sei, dass es bald ein Jubiläums-Cover zum 30. "Vogue"-Auftritt geben wird.