Schwangere Britney Spears solle "vorsichtig sein"

Gerade erst enthüllte der 40-jährige Popstar, dass sie mit Model-Verlobtem Sam Asghari (28) ein Baby erwarte. Ex-Mann Kevin Federline (44) meldete sich dazu mit seltsamen Aussagen zu Wort.

Federline und Spears waren nur drei Jahre verheiratet, von 2004 bis 2007. Aus der Ehe gingen die zwei Söhne Sean Preston (16) und Jayden James (15) hervor. Das Sorgerecht hat hauptsächlich Federline inne.

In der Vergangenheit hatte er sich bisher vermehrt positiv und unterstützend zu seiner Ex-Frau geäußert, jetzt aber platzte dem Tänzer wohl der Kragen. Die Aussage sei nämlich von Spears in einen falschen Kontext gestellt worden. Er hätte ihr geraten "vorsichtig zu sein", da sie fälschlicherweise behauptet habe, er hätte sie in der Schwangerschaft nicht unterstützt, hätte sie nicht sehen wollen und sie sogar abgewiesen, als sie ihn hochschwanger bei einem Videodreh in Las Vegas besucht hatte. So äußerte sich Federlines Anwalt gegenüber dem Magazin TMZ.