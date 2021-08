Schön, zeitlos, vielseitig: das Wiener Taschenlabel INA KENT

Die Wiener Designerin INA KENT kreiert moderne Taschen-Allrounder, die mit zeitlos-lässiger Eleganz und funktionalem Design perfekt für die komplexen Anforderungen des Alltags geschaffen sind.

Gegründet hat die Design-Autodidaktin Ina Kent ihr gleichnamiges Unternehmen im Jahr 2007 mit zwei Taschenmodellen. Seitdem ist es stetig gewachsen und verfügt inzwischen über zwei Stores mitten in Wien, einer Auswahl an 30 Modellen in vielen unterschiedlichen Ledern und Farben, einem B2C- und optimierten B2B-Online Store und hat sich auch international einen Namen gemacht.

Die Taschen: Pure Ästhetik und vielseitige Designs

Das Sortiment umfasst eine Vielfalt an Modellen, die sich perfekt in den modernen, stressigen Alltag integrieren und alle Generationen ansprechen sollen. Die Designerin legt Wert auf ein zeitloses Design, hochwertige Qualität und Nachhaltigkeit – alles zu einem fairen Preis. Je nach Stimmung und Anlass lassen sich die Taschen mit wenigen Hangriffen in unterschiedliche Tragevarianten wie zum Beispiel Clutches, Crossbody Bags oder Rucksäck umwandeln.

Unisex-Taschen und vegane Alternativen im Jahr 2022

Nachhaltigkeit war für die Designerin schon immer wichtig und zeigtsich in der sorgfältigen Materialauswahl, der Herstellung sowie dem schonenden Umgang mit Ressourcen. Sie möchte sich aber in Bezug auf Nachhaltigkeit noch weiterentwickeln und arbeitet derzeit an der ersten Tasche aus veganem Leder. Das Material entspricht optisch und haptisch Leder, wird aber nicht aus tierischen Produkten sondern aus Kaktus hergestellt. Mit den Unisex-Modellen möchte Ina Kent auch in Zukunft Taschen für Männer herstellen. Die Designs sollen dabei kompakter sein und besonders auf feminine Details verzichten.

Das neue B2B-Portal

In der Coronakrise wurde unter anderem der neue Online-Store gelauncht und gleichzeitig eine neues B2B-Portal eingerichtet, also eine besonders userfreundliche und übersichtliche Online-Plattform für die Business to Business Branche. Für B2B-Kund*innen gibt es nun eine eigene Landingpage mit exklusivem Zugang, außerdem können sie rund um die Uhr bestellen und unkompliziert nachbestellen. Neben der aktuellen Kollektion sehen diese Kunden neue Produkte viel früher als B2C-Kund*innen. Internationale Retailerkund*innen müssen in den meisten Fällen auch nicht mehr 6-8 Monate auf ihre Bestellung warten, sondern erhalten die Bestellung so bald wie möglich.#

Die Stores sind in Wien in der Siebensterngasse 50 sowie in der Neubaugasse 34 im 7. Bezirk zu finden und alle Taschen-Designs erhalten sie im hier im Online-Shop.