Save the Beauty-Date!

Der Countdown läuft! Am Freitag, 2. September, treffen Sie im Wiener MAK Top-Expert:innen und Stars der Beauty- Szene -beim vierten MADONNA Beauty Day!

Beautynistas fiebern dem schönsten Start in den Herbst entgegen, denn am Freitag, 2. September 2022, ist es endlich wieder so weit: MADONNA lädt zum vierten Mal -diesmal im traumhaften Ambiente des Wiener Museums für angewandte Kunst (1010 Wien, Stubenring 5) - zum großen Beauty Day. Eine Vielzahl an Aussteller:innen präsentieren vor Ort ihre Neuheiten, Top-Expert:innen stehen für persönliche Beratung zur Verfügung - und internationale Star-Gäste sprechen über ihre eigenen Erfahrungen und Erfolgsgeheimnisse in Sachen Schönheit auf der großen Show-Bühne. Durch den Messe-Tag (von 10 bis 19 Uhr) führt Moderatorin Bianca Speck.

Großartige Gewinne gibt es ebenfalls zu holen: Germany's Next Topmodel-Top-Make-up-Artist Boris Entrup verlost etwa eine persönliche Beratung in Sachen Schminken. Zur perfekten neuen Frisur kann man im Rahmen des großen KLIPP-Frisör-Umstyling-Gewinnspiels (siehe unten) kommen. Plus: Besucher:innen erhalten die exklusive MADONNA Beauty Day Goodie-Bag im Wert von 300 Euro! Nähere Infos und Tickets für den MA-DONNA Beauty Day sind noch unter www.madonnabeauty.at erhältlich!

DIE TALK- HIGHLIGHTS

10:00 Uhr: Dr. Artur Worseg & Dr. Kristina Worseg – Präzisionsmedizin – Der Weg in die Zukunft

11:00 Uhr: Julia Ganglbauer – Die Geschäftsführerin von Biogena über das Erfolgsgeheimnis des renommierten Familienunternehmens

11:45 Uhr: Judith Williams – Wie es die Power-Unternehmerin & TV-Jurorin in der Beauty-Branche ganz nach oben geschafft hat

12:30 Uhr: Boris Entrup – Der Star-Visagist & Beauty Coach zeigt step by step wie man den perfekten Herbst-Look schminkt

13:15 Uhr: Kathrin Zlousic – Market Director L‘Oréal Luxe Austria über Female Empowerment

14:00 Uhr: Dr. Claudia Gschnitzer – Back to nature! Natürlichkeit im Fokus der Schönheitschirurgie

14:45 Uhr: Dr. Johannes Matiasek – Die Trends der plastischen Chirurgie

15:15 Uhr: Victoria Swarovski – Einblicke in das Leben der Moderatorin, Sängerin & Beauty-Unternehmerin zwischen Live-Bühne & Social Media

16:00 Uhr: Amira Pocher – Der rasante Karriereweg der Podcasterin, Moderatorin & Geschäftsfrau und wie sie dabei Kind & Kegel unter einen Hut bringt

16:45 Uhr: Irena Ivkic – Commercial Manger PUIG Austria über die Duft-Trends im Herbst

17:00 Uhr: Verlosung KLIPP-Gewinnspiel „Herbst-Umstyling“

17:15 Uhr: Celine Ausserwöger – Die Selfmade-Woman verrät, wie sie es geschafft hat ihre Beauty Brand international erfolgreich zu etablieren und ihre Lashes von Kim Kardashian & Co getragen werden

GEWINNEN SIE EIN UMSTYLING!

KLIPP FrIsör verlost im Rahmen des MADONNA Beauty Day am 2. September 3 Profi-Umstylings! Und so können Sie mitmachen: Senden Sie uns eine E-Mail mit einem Foto an teilnahme@oe24.at und schreiben Sie uns, warum Sie sich ein Umstyling wünschen. Unter den Teilnehmern werden 3 KLIPP All-inclusive-Frisurenstylings verlost. Die Gewinner erhalten eine kompetente Typberatung und einen völlig neuen Look. Das Umstyling findet Mitte September in einem KLIPP-Salon in Wien statt (Datum wird rechtzeitig bekannt gegeben). Nach dem umfangreichen Frisurenumstyling geht's zum MADONNA Fotoshooting, bei dem der neue Look samt Fashionstyling für eine Magazin-Fotostrecke perfekt in Szene gesetzt wird. Sie sind mit Ihrer Frisur unzufrieden? Dann jetzt gleich bewerben -und am Freitag, dem 2. September, gewinnen!