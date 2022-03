× Sandra Bullock sorgt für Oscar-Vibes

Schauspielerin Sandra Bullock zeigte bei der Premieren-Feier ihres neuen Films wie ein oscarreifer Auftritt geht.

Ein atemberaubendes Dekolleté, Pailletten, eine Mega-Schleppe, unzählige Blumenapplikationen und ein hoher Beinschlitz – für die Premiere ihres neuen Films „The Lost City– Das Geheimnis der verlorenen Stadt" sorgte Schauspielerin Sandra Bullock (57) in einem traumhaften Ombré-Tüllkleid for einen Wow-Auftritt.

Sandra Bullock in einem Kleid von Elie Saab.

Vorgeschmack auf die Oscars

Schwarze Overknee-Lederstiefel und ein Cropped-Blazer mit Schulterpolstern, gaben dem romantischen Look einen coolen Twist. Die pinkfarbene Robe von Designer Elie Saab gab einen Vorgeschmack auf die glamourösen Outfits, die uns in der kommenden Oscarnacht am am 27. März erwarten werden.

Geballte Hollywood-Power

Auch der männliche Cast ihres neuen Films kann sich sehen lassen: Mit „Magic Mike“-Star Channing Tatum (41), Ex-Teenie-Schwarm Daniel Radcliffe (32) und Brad Pitt (58) hat Bullock ausreichend geballte Hollywood-Power neben sich. „The Lost City“ startet am 21. April in den Kinos.