× ROTE NASEN Clowns besuchen Menschen auf der Flucht

Seit fast einem Jahr gehen ROTE NASEN Clowns im Rahmen des Programms „Emergency Smile“ in Ankunftszentren und Unterkünfte von geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Dabei bauen sie auf die Erfahrungen auf, die sie seit 2015 gesammelt haben.

© H. Kellner-Wiener Rotes Kreuz ×

Als Ende Februar 2022 die ersten Kinder und Erwachsenen aus der Ukraine in Österreich ankamen, reagierten ROTE NASEN rasch. Und so hießen ROTE NASEN Clowns bereits Anfang März geflüchtete Ukrainer*innen mit ihrer Offenheit willkommen und schenkten ihnen Momente des Durchatmens. 114 Mal begegneten sie diesen in Ankunfts- und Verteilzentren, in Unterkünften und Lerncafés in Wien,



Steiermark, Kärnten, Tirol, Salzburg und Oberösterreich. Aber nicht nur Menschen mit Fluchterfahrung aus der Ukraine steht ROTE NASEN zur Seite. Seit acht Jahren gehen die Clownkünstler*innen im Rahmen des Programms „Emergency Smile zu Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern. Auch im laufenden Jahr sind wieder rund 150 Emergency Smile-Einsätze geplant. Denn, wo Hilfsorganisationen Erste Hilfe im medizinischen und sozialen Bereich leisten, kümmern sich ROTE NASEN um die Erste Hilfe für die Seele.

© Rote Nasen ×

Menschen auf der Flucht haben leidvolle Erfahrungen hinter und eine unsichere Zukunft vor sich. Humor gibt in dieser Situation Kindern wie Erwachsenen Raum für andere Gefühle als Sorge. Das Programm „Emergency Smile“ der ROTE NASEN bietet genau das: Es schafft die Möglichkeit und den Rahmen für positive Gefühle. Und es ermöglicht schöne, gemeinsame Erinnerungen für Kinder und ihre Angehörigen oder Begleitpersonen. „Wir heißen seit 2015 Menschen, die aus den unterschiedlichsten Ländern geflohen sind, mit einem Lachen in Österreich willkommen. Manche besuchen wir auch über Jahre hinweg in ihren Unterkünften. Denn wir wissen, dass es gerade in Momenten der Schwere wichtig ist, einen Perspektivenwechsel zu gewinnen – und sei es nur für wenige Momente –, um Freude zu spüren und Hoffnung zu schöpfen“, betont Mag.a (FH) Ivana Bacanovic, Geschäftsführerin von ROTE NASEN Clowndoctors.

© H. Kellner-Wiener Rotes Kreuz ×

114 berührende Besuche bei geflüchteten Menschen aus der Ukraine

Die Einsatzorte gestalten sich im Programm „Emergency Smile“ recht unterschiedlich. So brachte das Salzburger ROTE NASEN-Team 2022 etwa Lachen und Humor zu Waisenkindern in St. Georgen im Attergau (Oberösterreich) und in Quartiere in Wals und Puch-Urstein (Salzburg). In Kärnten fanden zum Beispiel im Verteilerzentrum in Langauen/Villach bewegende Begegnungen statt, in der Steiermark konnten sich geflüchtete Menschen in Begegnungscafés über bunte Abwechslung freuen. In Tirol sorgten ROTE NASEN Clowns unter anderem im Haus Marillac in Innsbruck für unbeschwerte Stunden. Auch im großen Ankunftszentrum in Wien konnten Kinder und Erwachsene ebenso wie das Team an Freiwilligen bei den aufmunternden Clownbesuchen ein klein wenig aufatmen.

© Rote Nasen ×

Rund 150 Emergency Smile-Einsätze für 2023 geplant

Bunte Regenschirme, geheimnisvolle Koffer, Ukulelemusik, Jongliertücher und Drehteller werden auch 2023 wieder in Unterkünften für geflüchtete Menschen aus unterschiedlichen Ländern Einzug halten. Fix am Plan stehen etwa das Waisenhaus in St. Georgen (OÖ), sowie die Quartiere in Wals und Puch (S). In Kärnten wird das Verteilzentrum in Langauen weiterhin besucht. Und auch Familien, die im Verteilerquartier in Ossiach untergebracht sind, dürfen sich auf bewegende Begegnungen mit Clowns freuen. In den Bundesländern Wien, Steiermark und Tirol sind ebenfalls weitere Emergency Smile-Einsätze in Vorbereitung.

© H. Kellner-Wiener Rotes Kreuz ×

ROTE NASEN International für geflüchtete Menschen - auch im Erdbebengebiet

Im August 2022 organisierte ROTE NASEN International einen Emergency Smile-Einsatz in Moldawien, um Menschen aus der Ukraine dort willkommen zu heißen. Auch bei Einsätzen in Serbien und Griechenland kümmerten sich internationale ROTE NASEN Clowns um das seelische Wohl unbegleiteter Minderjähriger, Kinder und Familien aus der Ukraine sowie aus anderen Ländern. Für Juni 2023 ist eine dreiwöchige Ukraine-Mission geplant, entweder in der Ukraine selbst oder in einem Nachbarland. Außerdem bereitet sich ROTE NASEN International aktuell darauf vor, die heilende Kraft des Lachens und der Hoffnung zu den betroffenen Menschen in den Erdbebengebieten zu bringen, insbesondere zu den am meisten Gefährdeten von allen: den Kindern.