Armin und Stefan – das sind zwei Youtuber aus Klosterneuburg. Vor etwa einer Woche erreichten die beiden durch eine lustige und risikoreiche Aktion große Bekanntheit im Internet. Jetzt dürfen die zwei sogar mit BURGER KING® ihren Traum ausleben.

Griechenland, Olympia Gelände - mithilfe von Parabolspiegeln entzündeten die zwei Youtuber, die den Kanal mit dem Namen „AWINS“ leiten, das Olympische Feuer. Sie trugen dieses Feuer dann anschließend mithilfe einer bedeckten Vorrichtung aus dem Gelände, in das Auto, über die Grenze und anschließend zurück nach Österreich. Der Grund? Arwin und Stefan sind der Meinung, dass es kein besseres Feuer für ihr Lieblingsessen – den flame-grilled Burger – gibt.

Begeisterung im Internet

Die gesamte Aktion wurde aufgenommen und kann jetzt auf Youtube angesehen werden. Abenteuerreich und irrwitzig beschreibt das Geschehen ganz gut. Und es hat funktioniert: Dem Duo aus Klosterneuburg wurde wohl die Kooperation ihrer Träume angeboten. BURGER KING® war so begeistert von der Aktion, dass sie jetzt mit den Youtubern zusammenarbeiten.

Burgergrillen auf Olympischen Feuer

Dank der Aufmerksamkeit, die die zwei Jungs durch die heimliche Entzündung des Olympischen Feuers erreichten, durften sie gemeinsam mit BURGER KING® die olympische Variante des flame-grilled Whoppers kreieren. Nachdem sie das Olympische Feuer aus Griechenland geholt hatten, wurden sie von zahlreichen Fackelträgern in Wien überrascht.

Deren Aufgabe war es, das Olympische Feuer sicher in die zahlreichen Filialen von BURGER KING® in Österreich zu bringen. Die Öfen brennen jetzt mit der olympischen Kraft und der heiß ersehnte Burger ist endlich erhältlich. Wer wissen will, wie Burger schmecken, wenn sie mit dem Feuer Olympias gegrillt wurden, kann die Whopper für kurze Zeit in allen BURGER KING® Restaurants probieren.

Armin und Stefan aus Klosterneuburg erfreuen sich nicht nur an der Bekanntheit, die sie durch ihre lustige Aktion erlangten, sondern auch an ihrer Kreation der Olympischen Burger – dieses Erlebnis wird ihnen wohl lebenslang in Erinnerung bleiben.

